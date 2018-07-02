На концерте американской певицы Бейонсе в Варшаве случилась техническая неполадка. В результате диву доставали из-под крыши с помощью лестницы.
Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале Random Video Serviss.
Певица давала концерт в рамах гастрольного тура On the Run II. Конструкция, на которой Бейонсе оказалась заблокирована, возвышалась на несколько метров над землей. По техническим причинам опустить ее на землю не удалось. Артистка в высоких ботфортах на шпильке и облегающем черном боди долго отказывалась спускаться.
Напомним, на Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта. Музыкант попал в больницу.