Впервые за титул "Мисс Вселенная" поборется трансгендер

В конкурсе "Мисс Испания" девушка обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой

В конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет на Филиппинах в ноябре, впервые в истории примет участие девушка-трансгендер Анджела Понсе.



В конкурсе "Мисс Испания" девушка обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой, сообщает издание New York Post.

25-летняя представительница из Испании, которая раньше была мужчиной, с раннего детства осознавала, что она не такая как остальные. Среди игрушек она всегда выбирала кукол Барби. А ее родители всегда ее поддерживали.

В 2014 году испанка после длительного курса гормональной терапии перенесла завершающую операцию по смене пола.

Отметим, ранее на обложке немецкого Playboy впервые появилась модель-трансгендер.