В мире отмечают один из самых романтических дней в году

Сегодня все желающие могут "обмениваться своими душами" не просто так, а по поводу. 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.

Праздник придумали в Великобритании в позапрошлом веке. А спустя сто лет Организация Объединенных Наций утвердила День поцелуев, и праздник удостоился статуса международного.

Традиционно в этот день по всей планете проходят праздничные мероприятия, конкурсы и соревнования, связанные с поцелуями. На некоторых даже разыгрываются призы за самый длинный, самый страстный или за самый необычный и красивый поцелуй.

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Напомним, президента Филиппин обвинили в женоненавистничестве после публичного поцелуя с корейской работницей.