Не на белом коне. Как найти любовницу в "Тиндере"

Фокус пообщался с опытными пользователями "Тиндера", а также профессиональным коучем, который помог подготовить предыдущий популярный материал о том, как найти любовника через приложение для знакомств

Мужчины зачастую воспринимают "Тиндер" как приложение для поиска сексуального партнера. Это вполне оправданно, однако такой подход, особенно в прямолинейном исполнении, создает предпосылки для разочарований и конфузов.

Вместе с коучем Ульяной Ходоровской Фокус разбирался, как правильно искать любовницу через "Тиндер" и какие типичные ошибки допускают мужчины.

Шаг №1. Определяем цели

Это правило общее и для мужчин, и для женщин. Однако цель "просто секс" тоже подразумевает некоторую спецификацию: исключительно one night stand (секс на одну ночь) или долгосрочные интимные отношения? Готовы ли вы к долгим прелюдиям и прогулкам под луной, или все сводится к тому, что девушка сразу приедет к вам в гости?

Принципиальны ли для вас сексуальные предпочтения партнера: доминирующий или пассивный, хотите ли вы попробовать разные экзотические практики или любите классику? Уделив немного времени постановке цели, вы сэкономите его впоследствии, когда будете общаться.

"Чем четче ваша цель, тем меньше разочарование. Чем лучше понимание, что вы хотите получить, тем больше вероятность, что вы это получите", – говорит Ульяна Ходоровская.

Шаг №2. Создаем профиль: описание

Женщины чаще просматривают профиль целиком, а не просто реагируют на заглавное фото. Потому уделите немного времени своему аккаунту, в зависимости от того, какие цели вы преследуете.

"У женщины на ревью вашего профиля есть секунд 5. И ее должно заинтересовать то, что она увидит. Постарайтесь в профиле ориентироваться на позитиве. Дайте информацию о своем хобби – лыжи, сноуборд, татуировки. И будет ясно, о чем с вами можно поговорить", – говорит Ульяна Ходоровская.

Стандартный статус должен содержать краткое описание человека, которого вы ищете, и информацию о вас: интересы, хобби, темы, которые вы готовы обсудить.

Если есть принципиальные моменты, вроде возможности встречаться только на территории партнера, укажите их.

Шаг №3. Составляем профиль: фото

Девушки часто рассматривают все фотографии профиля. Чтобы вызвать интерес, они должны давать представление не только о вашей внешности, но и рассказать об образе жизни или стиле развлечений.

"Чем отличаются европейские мужчины от славянских – так это фотографиями. Внешне парни мало отличаются. Просто европейские заморочились красиво сфотографироваться", – говорит Ходоровская.

Если вы всерьез хотите найти партнершу для секса, уделите внимание фотографиям. Девушки просматривают их очень внимательно, поэтому придется следовать нескольким правилам:

заглавное фото: анфас, где хорошо видно лицо и нет других людей





дополнительные фото: живые, где видно ваши увлечения и хобби. Хорошо воспринимаются фотографии с животными – собаками, котами

Основные ошибки при подборе фото:

на заглавной фотографии нет вашего лица. Это в разы уменьшает шансы на знакомство





все фотографии в темных очках. Из-за этого у женщины не возникнет к вам доверия, а это серьезная преграда даже для одноразового секса





перебор с "селфи". Однотипные фото много не расскажут о вас, а наоборот, создадут впечатление, что у вас нет друзей и вы ведете скучную жизнь





слишком идеальные фото. Они могут отпугнуть конкуренцией: такого залайкали все, сложно будет привлечь внимание





фото торса с пляжа, спортзала, душа. Это не грубая ошибка, но часто девушки плохо реагируют на подобные вещи, поскольку воспринимают это или как нарциссизм владельца фото, или же как агрессивное предложение секса





фото в компании, где рядом с вами есть другие женщины





фото, автоматически подтянутые с Фейсбука. Фотографиям с пейзажами, автомобилями, животными и непонятно чем не место в вашем профиле

Шаг №4. Ставим фильтры

Выбирая потенциальную партнершу, не забывайте, какие девушки вам точно не подходят. Не нужны серьезные отношения, а у нее в профиле написано "Ищу мужа"? Сэкономьте время себе и ей, листайте дальше.

"Я не ищу в "Тиндере" только секс, но и не вижу смысла специально искать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО серьезные отношения. Поэтому фильтрую "хочу замуж, только серьезные намерения" и так далее. А вот "ONS (one night stand — Фокус) не предлагать" можно не фильтровать, и продолжать предлагать ONS. Главное, невербально"

Если у девушки в профиле написано, что она ищет спонсора, а вы к этому не готовы, листайте дальше. Не стоит вступать в полемику и доказывать, что она не права. Экономьте время.

Слишком жесткие фильтры тоже неэффективны. Они отбирают возможность экспериментировать. "Ограничения, которые мы выставляем, – это те самые правила. Возможно, их иногда стоит нарушать, в порядке эксперимента", – говорит Ульяна Ходоровская.

Шаг №5. Начинаем общение

Украинскому "Тиндеру" присуща одна особенность: девушки часто занимают пассивную позицию и ждут первого шага от партнера. Многое зависит от того, как начнется общение, когда match произошел. Можно даже один раз написать заготовку первого сообщения, где вы коротко описываете, кто вы, что ищете, что предлагаете. Но есть смысл писать каждый раз индивидуальное сообщение с открытым вопросом, чтобы у девушки была возможность продолжить разговор.

"Главное в начале общения – это уверенность в себе. Был случай, когда меня залайкала женщина лет на 10 старше меня. Я этому очень удивился и начал разговор словами "Вау, вот не ожидал, что я тебе понравлюсь". Она почувствовала мою неуверенность и общения не вышло. Хотя тогда мне было очень интересно попробовать секс со взрослой женщиной"

Опытные пользователи даже делают некоторую градацию по возрасту: молодые девушки легче идут на вербальный контакт, старшие легче соглашаются на встречу.

"В целом, для многих девушек скучный и бессмысленный разговор — норма. Молодые, 18-23, хорошо воспринимают шутки, несерьезный стиль в общении. Вопросы при этом можно задавать совершенно бессмысленные. Постарше, 25+, заинтересовать в разговоре тяжело. Тут либо заинтриговать, либо истории забавные рассказывать. 28+ легче идут на контакт в плане встречи, и диалоги больше 5 строк у меня получались редко — зачем?"

Шаг № 6. Повышайте уровень доверия

В нашем обществе женщина более уязвима, чем мужчина. Потому женщине важно доверять новому знакомому, прежде чем согласиться на секс.

"Вряд ли среднестатистический мужчина, идя на свидание с незнакомкой, боится физического насилия с ее стороны. Женщинам сложнее. Назначайте встречи в людном месте, чтобы у нее была возможность уйти, если она почувствует опасность", – Уляна.

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Конечно, новая знакомая может оказаться чемпионом мира по каратэ или джиу-джитсу, в то время когда у вас сидячая работа, а гантели пылятся в шкафу с 5 класса. Однако в большинстве случаев девушка физически слабее мужчины.

Делайте искренние осмысленные комплименты: посмотрите, что вам действительно нравится в новой знакомой – глаза, волосы, фигура, юмор, – и похвалите это.

Шаг № 6а. Когда будет секс?

Спрашивать девушку о цели ее пребывания в сервисе знакомств – вполне уместно. А сразу задавать вопрос, будет ли секс, – нет. Женщинам нравится секс, но подойти к его обсуждению нужно умело.

"Если мне задают вопрос, будет ли секс, то я сразу перестаю общаться с таким парнем, даже если я вполне готова с ним переспать. Просто идешь на встречу, будто ты уже что-то должна, а это не располагает к интимным отношениям"

Есть распространенное мнение, что мужчина готов к сексу всегда. Но ведь никто не знает, как будет развиваться общение. Возможно, после личного знакомства вам не захочется продолжить его в постели. Тогда эта предварительная договоренность может сыграть злую шутку.

"Я познакомился с девушкой, и она очень открыто говорила про секс и свои предпочтения. Когда мы приехали ко мне, то оказалось, что ей все не нравится, все не подходит. Я уже был готов указать ей на дверь, но, к счастью, она сама решила уйти"

Конечно, если девушка без стеснения обсуждает секс, то скорее всего она в нем заинтересована. Но чаще это не озвучивается в открытую.