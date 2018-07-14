Быть Суперменом. Что происходит с организмом при стрессе, и как может помочь дыхание

Преподаватель молекулярной генетики из Университета Центрального Ланкашира Майкл Портер рассказал The Conversation о пользе и вреде стресса, а также о том, как держать его в узде

Стресс – замечательная штука. Он дал нам эволюционное преимущество еще на заре существования человечества, когда повсюду рыскали хищники, пищи было мало, а болезней – много. Он делает нас быстрее, сильнее, подвижнее, а также улучшает работу мозга и память. Поэтому некоторые люди намеренно создают напряженные рабочие условия или занимаются экстремальными видами спорта.

Однако в ситуации, когда стресс становится неконтролируемым, человек может замереть на месте и утратить способность думать. Подобный сценарий хорошо знаком тем, кто выступает перед публикой, или студентам, ожидающим экзамена. Понимая, что происходит внутри нашего тела и почему, мы можем научиться контролировать стресс и использовать его в своих интересах.

Педаль в пол

Когда вы испытываете стресс, это признак того, что тело переходит в аварийный режим. Кнопка "turbo" нажата, ваш внутренний двигатель ревет, и вы превращаетесь в сверхчеловека. В таком состоянии повышается внимательность, ускоряется реакция и улучшается способность воспроизводить воспоминания, а также запоминать каждую деталь, которую вы видите, слышите и ощущаете. Все это влияет на восприятие времени, оно будто замирает, как, например, во время автомобильной аварии.

В организме гормон под названием кортиколиберин, выделяемый гипоталамусом, запускает целый поток других гормонов. Это приводит к учащению дыхания, повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, что позволяет эффективнее перекачивать кровь и кислород по телу.

На короткое время стресс заставляет нас стать сверхчеловеком

В то же время печень расщепляет больше гликогена – хранящего запасы энергии вещества, похожего на крахмал в растениях. Оно вырабатывается в организме путем соединения молекул глюкозы (сахара), и при его разрушении снова производится глюкоза, которая служит для нас источником энергии.

Кровь приливает к мышцам, которые проявляют повышенную силу и выносливость. Иммунная система набирает обороты, а кровь готовится к сворачиванию на случай ранения. Мозг также начинает работать намного лучше, питаясь глюкозой и кислородом.

Перегрев систем

Как и мощный двигатель, при напряжении мы нагреваемся, но если это происходит слишком долго, мы можем сгореть. В краткосрочной перспективе физиологические изменения, в том числе повышенное кровяное давление, более высокий уровень глюкозы в крови и временное снижение аппетита – важные механизмы адаптации, которые, как правило, не наносят значительного вреда организму. Но хронический стресс может вызвать подавление иммунной системы, диабет, сердечные приступы, инсульты и множество других тяжелых последствий.

Наши тела прилагают все усилия, чтобы использовать перечисленные методы приспособлениями только тогда, когда они больше всего нужны, дабы максимизировать выгоду и минимизировать потенциальный ущерб. Однако, несмотря на это, организм стремится к стрессу, учитывая его потенциальное преимущество для выживания.

Дышите глубже

Самый простой и доступный каждому способ, помогающий снять стресс – дыхание. Как традиционные практики медитации, так и современные методики релаксации располагают приемами глубоких вдохов. Обращение к ним непосредственно влияет на снижение выработки норадреналина и кортизола, считающихся гормонами стресса.

Стресс может принести выгоду, но его нужно держать под контролем

Исследование ученых из Медицинского института Говарда Хьюза (Стэнфордский университет) выявило, что эти изменения связаны с группой нервов под названием "комплекс пре-Бетцингера", регулирующим дыхание. Изменения в экспрессии определенных генов в этих нервах, которые физически связаны с областями в мозге, отвечающими за расслабление, внимание, волнение и панику, могут успокоить человека. Очевидное следствие, сделанное учеными, заключается в том, что изменения в дыхании напрямую влияют на уровень стресса.

Современные методики медитации воплощены в концепции самоосознанности. Она включает и техники дыхания, и идею "жить моментом". Психологически это помогает снизить уровень ожиданий, связанных с ненужным планированием и проблемами, а физически – уменьшить выработку гормонов стресса.

Изучая простые стратегии преодоления трудностей, осознавая причины стресса, удерживая его на управляемом уровне с помощью методик дыхания и регулярно уходя от него, мы можем научиться использовать данное эволюционное преимущество в своих интересах. И не позволять ему контролировать нас.

По материалам The Conversation