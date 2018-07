Бенедикт Камбербэтч стал самым красивым веганом года

Актер Бенедикт Камбербэтч получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).

Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации PETA, ведущая активную борьбу за права животных.

Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером, продюсером и публицистом Авой Дюверней. Как отмечают представители PETA, они спасают животных не только благодаря выбору образа жизни, а тем, что поднимают этот вопрос на публике.

Относительно Камбербэтча в PETA отмечают, что актер неоднократно рассказывал о своем образе жизни при продвижении фильма "Мстители: Бесконечная война".

