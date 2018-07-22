Позитив внутривенно. Когда человечество решит проблему депрессии

"Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты". Эта фраза из книги Оксаны Пономарёвой "Интим предлагать" давно превратилась в расхожую шутку. Впрочем, когда знаешь, что по статистике Всемирной организации здравоохранения депрессией страдают 300 млн человек и ежегодно 800 тыс. совершают самоубийства, смеяться над этим совсем не хочется.

Замаскированный недуг

"Примерно 60% населения Украины живут с симптомами депрессии, но даже не догадываются об этом до тех пор, пока состояние не усугубится", — утверждает Александр Иванов, психиатр клиники "Вита Медикал". Когда сжимается горло, идут к отоларингологу, когда болит желудок — к гастроэнтерологу, когда пульс кажется не таким как надо — к кардиологу. Врачи назначают исследования, но ничего не находят. На некоторое время пациент успокаивается, считая себя здоровым. Потом симптомы возобновляются. "Борются, как правило, со следствиями, а не с причиной, потому человек продолжает страдать, а обратился бы он к психиатру и занялся бы устранением корневой проблемы — депрессии, сопутствующие спазмы, боли и прочие физические проявления ушли бы сами собой", — говорит психиатр. Когда в Украине произносят слово "психосоматика", для большинства обывателей это звучит как "проблемы нет". Опасное заблуждение. Если здоровое тело ведёт себя как больное — это сигнал тревоги, который нельзя игнорировать.

Депрессия — состояние, когда в мозгу возникают неинфекционные очаги воспаления. При этом существенно возрастает скорость потери нервных клеток. Здоровый взрослый человек теряет в среднем 20–40 тыс. нервных клеток в сутки. У страдающего депрессией этот показатель выше в несколько раз. У одних этот недуг возникает под влиянием внешних обстоятельств. К примеру, из-за слишком сильного стресса, с которым психика не смогла справиться, сложных отношений с близкими, постоянно перегруженного рабочего графика и т. д. У других видимых окружающим причин может не быть вовсе. "Некоторые рождаются с наследственной склонностью к эндогенной депрессии, а она проявляется, даже если обстоятельства жизни складываются наилучшим образом", — подчёркивает врач.

По словам Александра Иванова, при всей важности работы с психологом решить проблему, не принимая лекарств, можно только на самых ранних стадиях. В остальных случаях слишком велика вероятность того, что улучшение, которого добились без медикаментов, окажется временным и симптомы вернутся.

До сих пор не существует антидепрессанта, который подействовал бы в день приёма

До сих пор тем, кому не помогали беседы с психотерапевтом, практики релаксации и спорт, прописывали таблетки с разными названиями, действующие по одному принципу. Существующая методика лечения умеренной и тяжёлой депрессии сформировалась тридцать лет назад и с тех пор практически не менялась. Она действует в 50–60% случаев и только при систематическом применении. В последние годы сразу несколько мировых фармакологических гигантов параллельно ведут клинические исследования новых антидепрессантов совсем другого рода. Во-первых, они помогают даже при резистентной депрессии (то есть устойчивой к существующим препаратам). Во-вторых, дают очевидный эффект уже после первого применения и существенное улучшение — после второго.

Золотое дно

Кто из производителей-конкурентов первым выведет новое лекарство на массовый рынок, пока неясно. Одним из фаворитов этой гонки считается ирландская компания Allergan. Сегодня её приоритетный продукт — ботокс для эстетической медицины. Однако в перспективе руководство компании рассчитывает зарабатывать на новом антидепрессанте больше, чем на ботоксе. Прогнозируемый объём продаж при условии успешного запуска — $23 млрд в год. В 2016-м, когда Allergan находилась на грани слияния с американской компанией Pfizer, всерьёз обсуждался вопрос о сворачивании исследований. Ирландцы с трудом отстояли возможность сохранить проект с бюджетом $560 млн, и сложно сказать, какой была бы его дальнейшая судьба, если бы сделка слияния не сорвалась.

Речь идёт о лечении депрессии с помощью кетамина — вещества, которое с 1960-х по сей день применяется в основном как средство анестезии. Очень сильное обезболивающее, которое влияет на NMDA-рецепторы мозга и при соответствующей дозировке даёт эффект общего наркоза. Предположения о том, что с помощью этого препарата можно "обезболивать" не только тело, но и психику, прозвучали в Европе ещё десять лет назад. Первую серьёзную исследовательскую программу в этом направлении развернули в Великобритании. А вот в вопросе практического применения идеи проворнее всех оказались американцы. Не в последнюю очередь благодаря гибкости разрешительной системы.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило применение препаратов кетаминной группы как средства от депрессии и разрешила экспериментальное лечение пациентов, правда, пока на условиях off-label. Это означает, что лечиться кетамином от депрессии в Соединённых Штатах уже можно, но ни страховые компании, ни социальные службы такую терапию не оплатят. Обходится она от $400 до $1 тыс. за сеанс. Курс включает в среднем десять сеансов за десять недель. Три в первую неделю, два — во вторую, по одной — в третью, четвёртую пятую, седьмую и десятую.

Совсем другая химия

Дороговизна — не единственный фактор, ограничивающий коммерческое применение нового средства от депрессии. Для того чтобы получить одну дозу, пациент должен провести 45 минут под капельницей. По оценкам экспертов фармакологического рынка, даже при самых лучших результатах клинических исследований запуск лекарства в массовое производство не имеет смысла до тех пор, пока не будет разработана более комфортная форма приёма. Выбирая между капельницей и таблеткой, слишком многие предпочтут второй вариант, даже зная, что первый более эффективен. Настоящим прорывом может стать проект Janssen Research & Development, одной из дочерних структур Johnson & Johnson. Там разрабатывают нозальный спрей на основе кетамина.

Большинство повсеместно применяемых антидепрессантов — ингибиторы обратного захвата серотонина, так называемого "гормона деятельности", который вырабатывается в организме на свету и отвечает за нашу активность во время бодрствования. Когда приходит время сна, в шишковидном теле мозга серотонин превращается в мелатонин, который, собственно, и обеспечивает засыпание. А ещё восстанавливает ткани организма и замедляет процесс старения, борется с раковыми клетками и укрепляет иммунную систему. Базовые антидепрессанты вмешиваются в этот процесс для того, чтобы замедлить разрушение серотонина и повысить его содержание. Это даёт определённый терапевтический эффект, правда, не всем и не сразу. Иногда приём этих лекарств сопровождается побочными явлениями — бессонницей, тошнотой, нарушением пищеварения.

При тяжёлых формах депрессии прописывают трициклические антидепрессанты. Они тоже тормозят обратный захват серотонина, а ещё захват норадреналина. И облегчают их передачу между нейронами мозга. Набор побочных эффектов у них побольше: тахикардия, увеличение массы тела, запоры, нарушение сексуальной функции, судороги, иногда даже нарушения сознания. Но в сложных случаях, когда есть риск суицида, могут помочь пока только они. Ключевое слово — "могут", результат не гарантирован.

Быстрое действие

Существуют антидепрессанты, не снижающие работоспособность, не меняющие личность, не влияющие на либидо. Но первоначальный эффект от приема препарата может наступить через 5 дней или через месяц

"Представьте, кого-то при­возят в больницу с болями из-за камней в почках, боли настолько сильные, что человек даже думать не может, на всё готов, лишь бы это прекратилось, и тут врачи предлагают лекарство, которым пользуются уже 30 лет, оно помогает в 50–60% случаев и должно начать действовать через 4–6 недель", — говорит Кристина Казин, психиатр из Massachusetts General Hospital. По её словам, именно в такой ситуации во время приступов оказываются пациенты, страдающие депрессиями, когда их состояние пытаются улучшить привычными препаратами.

Весной Казин опубликовала в Гарвардском альманахе о психиатрии подробный отчёт о свойствах новых антидепрессантов, созданных на основе кетамина. У неё много вопросов по поводу возможных побочных эффектов, но ещё больше надежд на то, что эти препараты принципиально изменят качество жизни тех, кто страдает депрессией, и в скором будущем позволят человечеству победить эту болезнь. Возможность быстро облегчить состояние больного в критический момент, которой прежде просто не существовало, сама по себе много значит. Кроме того, результаты клинических исследований, организованных Oxford Health NHS Foundation Trust, говорят о том, что кетамин даёт не только краткосрочный, но и длительный, закрепляемый эффект. А главное, срабатывает там, где не помог ни один из ранее существовавших видов терапии. "Наши знания о механизмах влияния кетамина на человеческий организм пока очень поверхностны, — признаётся Кристина Казин. — Но я очень надеюсь, что в ближайшие годы на основе этого вещества будет создан принципиально новый антидепрессант".

Энтузиазм западных психиатров понятен. Но всё-таки речь идёт о веществе, которое напрямую действует на мозговые рецепторы, блокируя их ионные каналы. Оно угнетает функцию нейронов ассоциативной зоны коры головного мозга и таламуса. Когда это делают для анестезии, пациент как будто остаётся в сознании — открывает глаза, глотает и даже может двигаться. При этом не воспринимает реальность и не реагирует на неё. Противники выпуска кетаминовых антидепрессантов на массовый рынок акцентируют внимание на рисках, связанных с прямым влиянием препарата на центры мыслительной деятельности. Предполагают, что таким образом можно спровоцировать ещё более серьёзные расстройства нервной системы. Их опасения пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Клинические исследования продолжаются.

Ранняя диагностика

Обычная мировая практика такова, что с момента изобретения лекарства до его вывода на рынок проходит в среднем 25 лет. Johnson & Johnson и Allergan полны решимости ускорить процесс, но эта задача не из простых. Чего стоит одно требование провести не менее полутора тысяч сравнительных клинических исследований, чтобы лекарство разрешили продавать в Западной Европе. Сегодня существуют антидепрессанты, не снижающие работоспособность, не меняющие личность, не влияющие на либидо. Но первоначальный эффект от приема препарата может наступить через 5 дней или через месяц.

"Кажется, что слишком долго, но в это время человек не залечивает состояние депрессии, а выздоравливает! — говорит Александр Иванов. Пока у нас нет способа облегчить состояние депрессии быстро. Зато к антидепрессантам не развивается зависимость. Даже длительный приём препаратов не вызывает синдрома отмены. Депрессия не возникает внезапно, главное — вовремя обратить на неё внимание".

По словам психиатра, если в ситуациях, которые по идее должны приносить радость, человек не испытывает эмоционального подъёма, — это первый тревожный звонок. Возникновение проблем со сном тоже может означать, что пора обратиться к специалисту. Ком в горле или странные желудочные боли, для которых гастроэнтерологи не видят причин, тоже указывают на наличие психиатрической проблемы. "Двадцать восемь лет назад, когда я начинал врачебную практику, мало кто обращался к психиатру по собственной воле, — говорит Иванов. — Большинство пациентов с депрессией к нам приводили уже после того, как их состояние усугублялось настолько, что было невозможно скрыть его от окружающих. К счастью, сейчас представление общества о психиатрии меняется. Людям проще признать, что они нуждаются в помощи, поэтому обращений по поводу депрессии стало больше, но это скорее хороший знак".