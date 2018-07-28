Сам по себе вирус. Почему одиночество заразно, и как с ним бороться

Чувство одиночества может вести к ухудшению здоровья и переменам поведения. Эксперт из Кембриджского университета Оливия Ремес поведала The Conversation, какие угрозы оно несет, и как его преодолеть

Одиночество – это распространенное заболевание, затрагивающее примерно каждого третьего взрослого человека. Оно вредит мозгу и иммунной системе, может привести к депрессии и даже самоубийству, повысить риск преждевременной смерти примерно до такого же уровня, как курение, и даже до большего, чем ожирение. Чувствуя себя одиноко, вы испытываете напряжение в ситуациях, с которыми другие справляются лучше. В течение дня вас преследует ощущение усталости, даже если времени на сон накануне было достаточно.

Это коварная болезнь, поскольку не обязательно зависит от числа тех, с кем можно пообщаться или количества знакомых. Даже в окружении множества людей можно испытывать это чувство.

Болезненное состояние

Одиночество проявляется от несоответствия между количеством и качеством отношений, к которым вы стремитесь, с теми, что есть в действительности. Можно иметь всего двух друзей, но хорошо ладить с ними, видеть их соответствие собственным потребностям, а значит, не быть одиноким. В то же время это чувство способно зарождаться, даже если человек находится среди толпы.

Но дело не только в ощущениях. Пребывание этом состоянии может вести к переменам в поведении, связанным с недостатком самоконтроля. Например, вы с большей вероятностью променяете свой привычный обед на шоколадный торт, или съедите фастфуд на ужин. Одиночество способствует понижению мотивация к упражнениям, необходимым для умственного и физического здоровья, а также к повышению агрессивности.

Человек может довольствоваться малым кругом друзей или быть одиноким в толпе

Иногда люди думают, что единственный выход из ситуации заключается в разговоре с другим человеком. Это, конечно, может помочь, но на самом деле проблема сводится не столько к количеству социальных контактов, сколько к самому виденью мира. Когда человек становится одиноким, он начинает действовать и воспринимать происходящие события иначе. С большей готовностью замечает угрозы вокруг себя, ожидает отказов, с осуждением относится к людям, с которыми общается. Окружающие могут чувствовать это и в итоге отстраняться, только усугубляя положение.

Исследования показали, что неодинокие люди, которые постоянно общаются с одинокими, имеют все шансы испытать это чувство. Поэтому одиночество заразно. Равно как и счастье: если постоянно общаться со счастливыми людьми, есть вероятность разделить это состояние.

Кроме того, существует ген одиночества, который может передаваться потомкам. Его наследование не означает, что человек обязательно будет одиноким. Он влияет на уровень дискомфорта, который испытывает носитель при социальном отчуждении. Обладатели этого гена, с большей вероятностью будут страдать от отсутствия желаемых отношений.

Это особенно плохо для мужчин, у которых одиночество чаще приводит к смерти, чем у женщин. В таком состоянии представители сильной половины человечества склонны к большей подавленности, чем женщины. Это объясняется тем, что выражение эмоций в обществе мужчинами, как правило, не поощряется и даже осуждается. Таким образом, они могут не признаваться в чувстве одиночества даже самим себе и подолгу игнорировать возможность обратиться за помощью, что способно повлечь серьезные последствия для их психического здоровья.

Один в поле воин

Есть определенные способы, к которым можно прибегнуть для преодоления одиночества и улучшения психического здоровья. Исследователи рассмотрели различные методы борьбы с этим состоянием: увеличение количества людей для общения, улучшение социальных навыков, обучение тому, как делать другим комплименты. Но, похоже, что главное – изменить восприятие окружающего мира.

Способы борьбы с одиночеством бывают разными, но в первую очередь стоит менять восприятие мира

Прежде всего, это значит с пониманием относиться к ситуациям, когда другие люди отказывают вам во встрече. Ведь причина может заключаться не в том, что с вами что-то не так, а в наличии других событий, происходящих в жизни отказавшего. Возможно, человек, с которым вы хотели поужинать, не смог принять приглашение, потому что получил его слишком поздно и уже дал согласие на подобную встречу кому-нибудь другому.

Неодинокие люди осознают это, вследствие чего не падают духом и не сокрушаются в подобных ситуациях. Если вы не относите "неудачи" на свой счет, а скорее поясняете их обстоятельствами, вы становитесь намного более устойчивыми к житейским неурядицам.

Избавлению от чувства одиночества также способствует отказ от цинизма и недоверия к окружающим. Поэтому в следующий раз, когда вы встретите нового знакомого, попытайтесь убрать этот щит и действительно впустите его в свою жизнь, даже если не знаете, каков будет результат.

По материалам The Conversation.