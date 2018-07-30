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Главная » Стиль жизни » Азбука энергосбережения. 11 простых правил для тех, кто не хочет весь год переплачивать коммунальным службам
Азбука энергосбережения. 11 простых правил для тех, кто не хочет весь год переплачивать коммунальным службам
Фото: pxhere.com

Азбука энергосбережения. 11 простых правил для тех, кто не хочет весь год переплачивать коммунальным службам

Иногда для того, чтобы существенно сократить расход энергии, достаточно просто передвинуть некоторые предметы в доме и поменять занавески

Мария Бондарь - 30.07.18 183
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Лето — идеальный сезон для любого ремонта. Решая, что именно стоило бы улучшить в собственном жилище, мы, как правило, думаем о комфорте и эстетике и гораздо реже об энергоэффективности. Длинный световой день и жара на улице не располагают к мыслям об отоплении и освещении. И всё-таки это именно тот случай, когда "сани" лучше готовить летом. 

3 тыс. грн в год — не такая уж большая сумма. Но в каждом семейном бюджете ей нашлось бы достойное применение. Кто-то на эти деньги свозил бы семью к морю на уик-энд, кто-то купил бы жене новые туфли, кто-то отремонтировал бы машину или домашнюю сантехнику. Всё приятнее, чем отдавать её в счёт регулярной потери энергоресурсов в вашей квартире. По данным коалиции украинских экологических организаций "Рабочая группа по вопросам изменений климата", среднестатистическая семья переплачивает 3 тыс. в год за электроэнергию, газ и отопление из-за несоблюдения простейших правил энергосбережения. В целом для страны потенциал экономии энергии в коммунальном секторе составляет $4 млрд в год. Удельный вес бытового потребления энергоресурсов — более 30%.

Модернизация зданий и изменение поведения жильцов могло бы вполовину уменьшить затраты на электроэнергию, газ и отопление. Живя в частном доме, конечно, стоило бы утеплить стены и улучшить теплоизоляцию крыши и фундамента. Хозяева городских квартир, конечно, не станут модернизировать здания за свой счёт, но даже они могут кое-что предпринять для сохранения энергии в собственном домохозяйстве. Фокус предлагает вашему вниманию несколько простых правил бережного использования энергоресурсов.

  1. Обратите внимание на то, в какой части кухни расположен ваш холодильник. Он ни в коем случае не должен находиться возле плиты или мойки. Убедитесь в том, что поставили его в самой прохладной зоне.
  2. Если у вас электрическая плита, для жарки и варки лучше подобрать посуду, диаметр днища которой будет соответствовать диаметру конфорки.
  3. При каждой стирке загружайте стиральную машину полностью. Используйте щадящие режимы, когда это возможно, даже если качество ткани позволяет стирку при высоких температурах.
  4. Не забывайте вытаскивать вилки и розеток. Электроприборы, которые в данный момент не используются, не должны быть подключены к сети.
  5. Обои и шторы должны быть светлыми. Тогда эффекта яркой освещённости в комнате можно будет достичь с не очень мощным светильником.
  6. Почаще счищайте накипь со стенок электрического чайника.
  7. Для варки и жарки не стоит использовать посуду с деформированным дном. На её нагрев тратится больше энергии.
  8. Не ленитесь менять мешки для мусора в пылесосе. Это снижает энергозатратность уборки.
  9. Смените обычные лампочки накаливания на энергосберегающие. Может, этот совет и звучит банально, но каждая такая замена обеспечивает экономию ресурсов, равную приблизительно 100 кг угля в год.
  10. Поставьте как минимум двухкамерные окна и мойте их как можно чаще.
  11. Не пересушивайте постельное бельё, тогда на его разглаживание тратится меньше электроэнергии.
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