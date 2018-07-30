Азбука энергосбережения. 11 простых правил для тех, кто не хочет весь год переплачивать коммунальным службам

Лето — идеальный сезон для любого ремонта. Решая, что именно стоило бы улучшить в собственном жилище, мы, как правило, думаем о комфорте и эстетике и гораздо реже об энергоэффективности. Длинный световой день и жара на улице не располагают к мыслям об отоплении и освещении. И всё-таки это именно тот случай, когда "сани" лучше готовить летом.
3 тыс. грн в год — не такая уж большая сумма. Но в каждом семейном бюджете ей нашлось бы достойное применение. Кто-то на эти деньги свозил бы семью к морю на уик-энд, кто-то купил бы жене новые туфли, кто-то отремонтировал бы машину или домашнюю сантехнику. Всё приятнее, чем отдавать её в счёт регулярной потери энергоресурсов в вашей квартире. По данным коалиции украинских экологических организаций "Рабочая группа по вопросам изменений климата", среднестатистическая семья переплачивает 3 тыс. в год за электроэнергию, газ и отопление из-за несоблюдения простейших правил энергосбережения. В целом для страны потенциал экономии энергии в коммунальном секторе составляет $4 млрд в год. Удельный вес бытового потребления энергоресурсов — более 30%.
Модернизация зданий и изменение поведения жильцов могло бы вполовину уменьшить затраты на электроэнергию, газ и отопление. Живя в частном доме, конечно, стоило бы утеплить стены и улучшить теплоизоляцию крыши и фундамента. Хозяева городских квартир, конечно, не станут модернизировать здания за свой счёт, но даже они могут кое-что предпринять для сохранения энергии в собственном домохозяйстве. Фокус предлагает вашему вниманию несколько простых правил бережного использования энергоресурсов.
- Обратите внимание на то, в какой части кухни расположен ваш холодильник. Он ни в коем случае не должен находиться возле плиты или мойки. Убедитесь в том, что поставили его в самой прохладной зоне.
- Если у вас электрическая плита, для жарки и варки лучше подобрать посуду, диаметр днища которой будет соответствовать диаметру конфорки.
- При каждой стирке загружайте стиральную машину полностью. Используйте щадящие режимы, когда это возможно, даже если качество ткани позволяет стирку при высоких температурах.
- Не забывайте вытаскивать вилки и розеток. Электроприборы, которые в данный момент не используются, не должны быть подключены к сети.
- Обои и шторы должны быть светлыми. Тогда эффекта яркой освещённости в комнате можно будет достичь с не очень мощным светильником.
- Почаще счищайте накипь со стенок электрического чайника.
- Для варки и жарки не стоит использовать посуду с деформированным дном. На её нагрев тратится больше энергии.
- Не ленитесь менять мешки для мусора в пылесосе. Это снижает энергозатратность уборки.
- Смените обычные лампочки накаливания на энергосберегающие. Может, этот совет и звучит банально, но каждая такая замена обеспечивает экономию ресурсов, равную приблизительно 100 кг угля в год.
- Поставьте как минимум двухкамерные окна и мойте их как можно чаще.
- Не пересушивайте постельное бельё, тогда на его разглаживание тратится меньше электроэнергии.