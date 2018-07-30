Азбука энергосбережения. 11 простых правил для тех, кто не хочет весь год переплачивать коммунальным службам

Лето — идеальный сезон для любого ремонта. Решая, что именно стоило бы улучшить в собственном жилище, мы, как правило, думаем о комфорте и эстетике и гораздо реже об энергоэффективности. Длинный световой день и жара на улице не располагают к мыслям об отоплении и освещении. И всё-таки это именно тот случай, когда "сани" лучше готовить летом.

3 тыс. грн в год — не такая уж большая сумма. Но в каждом семейном бюджете ей нашлось бы достойное применение. Кто-то на эти деньги свозил бы семью к морю на уик-энд, кто-то купил бы жене новые туфли, кто-то отремонтировал бы машину или домашнюю сантехнику. Всё приятнее, чем отдавать её в счёт регулярной потери энергоресурсов в вашей квартире. По данным коалиции украинских экологических организаций "Рабочая группа по вопросам изменений климата", среднестатистическая семья переплачивает 3 тыс. в год за электроэнергию, газ и отопление из-за несоблюдения простейших правил энергосбережения. В целом для страны потенциал экономии энергии в коммунальном секторе составляет $4 млрд в год. Удельный вес бытового потребления энергоресурсов — более 30%.

Модернизация зданий и изменение поведения жильцов могло бы вполовину уменьшить затраты на электроэнергию, газ и отопление. Живя в частном доме, конечно, стоило бы утеплить стены и улучшить теплоизоляцию крыши и фундамента. Хозяева городских квартир, конечно, не станут модернизировать здания за свой счёт, но даже они могут кое-что предпринять для сохранения энергии в собственном домохозяйстве. Фокус предлагает вашему вниманию несколько простых правил бережного использования энергоресурсов.