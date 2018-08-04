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Главная » Стиль жизни » Транспорт будущего. Десять причин пересесть с автомобиля на велосипед
Транспорт будущего. Десять причин пересесть с автомобиля на велосипед
Фото: pxhere.com

Транспорт будущего. Десять причин пересесть с автомобиля на велосипед

 Украине до тотальной велосипедизации пока далеко, но даже здесь, отдавая предпочтение этому виду транспорта, многое можно выиграть для себя самого, окружающей среды и общества

Мария Бондарь - 04.08.18 323
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Путешествуя летом по Западной Европе, замечаешь, что в некоторых странах велосипед давно уже стал основным видом индивидуального транспорта. Уже никого не удивляет то, что, к примеру, в Стокгольме полицейские патрули передвигаются на двухколёсных, или то, что в Брюсселе большая велосипедная парковка у офиса Европейской комиссии всегда заполнена. Фокус нашел 10 объяснений, почему европейцы пересели с автомобиля на велосипед.

1

Вы экономите на бензине. Транспорт, потребляющий топливо, сделанное на основе нефти, выбрасывает в атмосферу целый букет ядовитых продуктов горения. А ещё это горение регулярно прожигает дыры в ваших личных бюджетах. Представьте, что вам больше не нужно заправляться, то есть вообще никогда. Сладкий сон, не правда ли?

2

Вы сжигаете калории и худеете. Езда на велосипеде с умеренной скоростью и без препятствий сжигает 472 калории в час. Для сравнения: в автомобиле расход калорий составляет только 148 в час.

3

Сам процесс изготовления велосипеда экологичнее и экономичнее. Во-первых, электроэнергии требуется несопоставимо меньше, чем для производства автомобиля. Во-вторых, расход стали в 120 раз меньше. Представьте мир, в котором сталелитейная промышленность работает в 120 раз менее интенсивно.

4

Больше никаких проблем с парковкой. На одном автомобильном парковочном месте помещается от шести до двадцати велосипедов.

5

У детей, живущих вблизи улиц, по которым проезжает больше 20 тыс. автомобилей в день, онкологические заболевания возникают в шесть раз чаще, чем у живущих в тихих районах, где ежедневный трафик меньше 500 автомобилей в день.

6

В час пик вы относительно легко сможете объехать любую пробку, и вообще маневрировать между другими транспортными средствами на велосипеде будет гораздо проще.

7

По данным коалиции украинских экологических организаций «Рабочая группа по вопросам изменения климата», экологический след от велосипедиста в 12 раз меньше, чем от автомобилиста.

8

Приблизительно половина городского населения живёт в пределах 8 км от места работы. При этом автомобильный объездной путь от дома к офису зачастую длиннее.

9

Велосипедные аварии потенциально менее травматичны, чем автомобильные. Даже при случайном наезде на пешехода на велосипеде последствия будут гораздо менее серьёзными.

10

По данным Всемирной организации здравоохранения, у людей, регулярно ездящих на работу на велосипеде, уровень смертности на 39% ниже, чем у тех, кто пользуется другими видами транспорта.

2
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