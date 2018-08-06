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На вкус и цвет. Как выбрать краску для ремонта
Фото: из личных архивов

На вкус и цвет. Как выбрать краску для ремонта

Фокус выяснил, какие интерьерные цвета самые модные в этом году и каких эффектов в интерьере можно добиться с помощью краски

06.08.18 37
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Прогресс не остановить. Технологии развиваются не только в области электроники, но и в сфере строительных и ремонтных материалов. Позади трудности советского ремонта и краски, которые ложились неровно, а их запах вызывал дурноту. Современные краски стали гораздо безопаснее и комфортнее в работе — они быстро сохнут и прекращают пахнуть. А разнообразие их таково, что подходит для самых разных типов поверхностей. Поэтому можно забыть об обоях и покрасить стены и потолок, а не только трубы. Но окрашивание — это не только творческое исследование трендов и оттенков, но и множество технических нюансов. Подробностями о том, какую краску выбрать и на какие моменты обратить внимание, с Фокусом поделились специалисты Андрей Сокрута, дизайнер интерьера, архитектор, основатель дизайн-студии Andrey Sokruta workshop, и Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец компании Manders.

Что нынче модно

Цветовые тенденции этого года разноплановы и дают много пространства для выбора. Ещё в конце прошлого года Институт цвета Pantone объявил ярко-фиолетовый оттенок цветом года. И его, конечно же, взяли на вооружение и модные дизайнеры, и декораторы интерьеров. Ультрафиолет возглавляет тренд "оттенков-заявлений" — ярких, довольно сложных в сочетаниях, но делающих интерьер неповторимым. Сюда входят также бирюзовый, красный и оттенок чёрной икры.

Ещё один заметный тренд в колористике интерьеров — оттенки земли. Это охряные, приглушённо-зелёные, песчаные, голубые, жёлтые цвета теплых, натуральных оттенков, максимально приближённые к тому, что можно увидеть в живой природе.

Как и в моде, в интерьерах актуальна технологичная тема — это, в частности, краски с эффектом "металлик", который даёт особый, близкий к глянцевому блеск. Также популярен "технологичный зелёный" оттенок, вдохновлённый компьютерными играми и гаджетами.

"Но что бы вы ни выбрали, нужно учитывать следующий нюанс: выбирая краски ярких цветов, нужно быть особенно осторожным — некачественные быстро выцветают или темнеют, а некоторые и вовсе меняют цвет. Лучше в таких случаях потратиться на продукцию известного бренда и быть уверенным в результате", — рассказывает Андрей Сокрута.

Чем красить

Современные краски — это уже не та дурно пахнущая субстанция, которая начинает облупливаться раньше, чем высыхает. Сейчас всё намного качественнее и интереснее. Наибольшей популярностью на рынке пользуются следующие типы красок.

Водно-дисперсионные краски, они же — водоэмульсионные. Это смесь полимера (акриловой или латексной смолы, сополимера) и красящих частиц. В отличие от старых красок, разводят такую смесь не растворителем, а обычной водой. После нанесения вода испаряется, и на поверхности остаётся прочная, ровная, красивая полимерная плёнка. Сохнет водно-дисперсионная краска от 12 до 24 часов, но липнуть перестаёт уже через 1–2 часа.

Масляные краски. Старожил, который постепенно вытесняется более современными вариантами, но всё ещё считается предпочтительным для некоторых материалов. Изготавливается масляная краска на основе олифы, с добавлением красящих веществ и отвердителей. В зависимости от состава сохнуть такое покрытие может от 2 до 11 дней, хотя верхняя плёнка образуется за 7 часов.

Алкидные краски. Изготавливаются из синтетических смол и по характеристикам схожи с масляными, но более устойчивы к влаге и свету, быстрее высыхают, дольше держатся. Как и масляные, алкидные краски высыхают благодаря реакции с кислородом. Разбавители для этих двух видов красок довольно токсичны, и характерный неприятный запах может сохраняться долгое время, но бывают случаи, когда результат того стоит.

Помимо этих базовых типов на основе состава, краски также различаются по дополнительным ингредиентам, которые дают блеск, бархатистость и другие эффекты. К примеру, существуют фактурные краски, с помощью которых стены можно сделать выразительнее. Как рассказывает Андрей Сокрута, такие краски содержат специальные добавки и наносятся толстым слоем — в зависимости от инструмента в процессе нанесения можно формировать разнообразный рельеф.

Материальные отношения

Краску нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую вы хотите покрыть. Для окрашивания внутренних бетонных, кирпичных и оштукатуренных стен лучше всего подойдут водно-дисперсионные краски — под ними поверхность сможет "дышать". Но для помещений с повышенной влажностью всё же лучше подойдут алкидные, так как они более устойчивы к пару и воде.

Деревянные поверхности лучше красить масляными или алкидными составами, хотя существуют и специальные водоэмульсионные краски для работы с деревом. Если опыта у вас немного, лучше обратиться к специалисту — дереву часто требуется дополнительная пропитка и обработка специальными лаками.

Металл также дружит преимущественно с масляными и алкидными красками — водно-дисперсионные для металла существуют, но стоят дорого и найти их трудно. Хотя напрячься стоит, если для вас принципиально отсутствие запаха и токсичности, а также быстрое высыхание. Для окрашивания металлических труб и батарей ищите краску, устойчивую к высоким температурам и влаге.

Для окрашивания потолка подойдет тиксотропная краска, которая может быть и водоэмульсионной, и алкидной. После нанесения она очень быстро густеет, не образуя капель и подтёков.

Спецэффекты в интерьере

Выбор краски не происходит в вакууме, ведь помимо типа поверхности он обусловлен и тем, какое помещение нужно ремонтировать. Для большой светлой комнаты подойдёт одна краска, для кухни — другая. "Если вы ищете краску для помещения, где стены будут интенсивно пачкаться (например, в прихожей), то лучше выбрать моющийся тип краски — это не обязательно масляная краска, она может быть и на водной основе. Такой вид красочного покрытия легко поддерживать в чистоте, просто протирая важной тканью. Краски могут быть как матовые, так и блестящие или с небольшим блеском", — делится опытом Алексей Елисеев. Эксперт уточняет, что различные эффекты влияют на восприятие самого цвета, и даже если оттенок зелёного один и тот же, матовый эффект будет смотреться иначе, чем блестящий. И если вы затрудняетесь с выбором краски, то компании-производители в помощь клиентам выпускают специальные каталоги интерьеров, в которых можно увидеть, как сочетаются разные оттенки и эффекты красок.

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