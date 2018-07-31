Модель и певица Даша Астафьева устроила фотосессию в абсолютно прозрачном нижнем белье, которое не скрывает интимных мест звезды.
Фотографиями певица поделилась на своей странице в Instagram.
Для скандальной звезды шоу-бизнеса оголяться на камеру - привычное дело.
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На этот раз певица позировала возле окна в черном комплекте с бикини и в плаще.
Ранее популярная певица Надя Дорофеева обнародовала в соцсети фото, на котором в черных трусиках идет через пешеходный переход в Каннах.