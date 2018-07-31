Специализированный сайт для путешественников TripAdvisor составил список самых красивых и популярных пляжей для любителей позагорать без одежды.
В топ-3 вошли пляжи Турции, Греции и Германии. Об этом сообщает The Sun.
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Первое место занял пляж Патара в Турции. Здесь для нудистов даже устраивают пенные вечеринки.
Пляж Патара в Турции/Фото: tripadvisor.ru
Второе место досталось Little Banana на острове Скиатос в Греции. Этот пляж удобен в плане организации отдыха.
Пляж на острове Скиатос/Фото: tripadvisor.ru
Третье место эксперты отдали одному из самых старых нудистских пляжей в Германии - Buhne 16.
Нудистский пляж в Германии/Фото: instagram.com/buhne16
Завсегдатаи отмечают, что место достаточно удалено от городской суеты и случайных прохожих. И, несмотря на популярность, бывают сезоны, когда людей там совсем мало.
Также в списке лучших мест для нудистов оказались: хорватский пляж Valalta, Es Tren на Майорке, французский Plage de Tahiti, пляж Paradise на острове Миконос в Греции и Porto Ferro на Сардинии.
Отметим, ранее на востоке Парижа открылся первый парк для нудистов.