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Главная » Стиль жизни » Фото Эксперты назвали ТОП-8 нудистских пляжей

Фото Эксперты назвали ТОП-8 нудистских пляжей

<span class="label red">Фото</span> Эксперты назвали ТОП-8 нудистских пляжей
Фото: AFP

В первую тройку вошли пляжи Турции, Греции и Германии

31.07.18 78
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Специализированный сайт для путешественников TripAdvisor составил список самых красивых и популярных пляжей для любителей  позагорать без одежды.

В топ-3 вошли пляжи Турции, Греции и Германии. Об этом сообщает The Sun.

Первое место занял пляж Патара в Турции. Здесь для нудистов даже устраивают пенные вечеринки.

Пляж Патара в Турции/Фото: tripadvisor.ru

Второе место досталось Little Banana на острове Скиатос в Греции. Этот пляж удобен в плане организации отдыха.

Пляж на острове Скиатос/Фото: tripadvisor.ru

Третье место эксперты отдали одному из самых старых нудистских пляжей в Германии - Buhne 16.

Нудистский пляж в Германии/Фото: instagram.com/buhne16

Завсегдатаи отмечают, что место достаточно удалено от городской суеты и случайных прохожих. И, несмотря на популярность, бывают сезоны, когда людей там совсем мало.

Также в списке лучших мест для нудистов оказались: хорватский пляж Valalta, Es Tren на Майорке, французский Plage de Tahiti, пляж Paradise на острове Миконос в Греции и Porto Ferro на Сардинии.

Отметим, ранее на востоке Парижа открылся первый парк для нудистов.

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