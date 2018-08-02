Сестры Кардашьян позировали для бренда Calvin Klein в нижнем белье.

Фотосессия прошла еще весной 2018 года, однако фотографии появились на сайте мирового бренда лишь сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фотограф устроила фотосессию Хлое Кардашьян

Фото: calvinklein.com

На снимках можно увидеть еще беременную Хлои Кардашьян, которая родила ребенка через месяц после съемки.

Фото: calvinklein.com

Также в семейной фотосессии приняли участие Ким, Кортни, Кендал и Кайли Кардашьян.



Сестры презентовали себя на природе в калифорнийском Таузанд-Окс в белье спортивного кроя от Calvin Klein. Для некоторых сестер это не первый опыт работы с компанией.

Calvin Klein с помощью такой съемки продолжает проект #MYCALVINS с акцентом на семейных ценностях.

Отметим, ранее Ким Кардашьян выложила откровенные фото с отдыха на пляже.