Сестры Кардашьян позировали для бренда Calvin Klein в нижнем белье.
Фотосессия прошла еще весной 2018 года, однако фотографии появились на сайте мирового бренда лишь сейчас.
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Фото: calvinklein.com
На снимках можно увидеть еще беременную Хлои Кардашьян, которая родила ребенка через месяц после съемки.
Фото: calvinklein.com
Также в семейной фотосессии приняли участие Ким, Кортни, Кендал и Кайли Кардашьян.
Сестры презентовали себя на природе в калифорнийском Таузанд-Окс в белье спортивного кроя от Calvin Klein. Для некоторых сестер это не первый опыт работы с компанией.
Calvin Klein с помощью такой съемки продолжает проект #MYCALVINS с акцентом на семейных ценностях.
Отметим, ранее Ким Кардашьян выложила откровенные фото с отдыха на пляже.