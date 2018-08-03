Итальянский бренд United Colors of Benetton снова пригласил на работу скандального фотографа Оливьеро Тоскани. И он уже успел полностью раздеть моделей для нового рекламного ролика.



Такая информация появилась на сайте Horizont.



В рекламе осенней коллекции вообще нет одежды и аксессуаров. Фотограф снял только обнимающихся голых мужчин и женщин с необычными чертами лиц и разным цветом кожи. Ролик появился на официальном YouTube канале бренда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фотограф устроила фотосессию Хлое Кардашьян

Тоскани работал с этой известной компанией с 1982 по 2001 год. За это время художник создал несколько провокационных снимков: больного СПИДом человека, гомосексуалов, целующихся монахини и священника.





Тоскани говорит, что его новая творческая кампания направлена против этнических конфликтов, войн, расизма, терроризма и других глобальных проблем общества.



То, что его модели обнажены, фотограф объяснил намеком на Франциска Ассизского - католического святого, проповедовавшего крайний аскетизм (в том числе в одежде).

Ранее сестры Кардашьян позировали для бренда Calvin Klein в нижнем белье.