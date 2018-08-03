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Главная » Стиль жизни » Видео Супермодели сняли с себя все ради скандального фотографа и мирового бренда

Видео Супермодели сняли с себя все ради скандального фотографа и мирового бренда

<span class="label red">Видео</span> Супермодели сняли с себя все ради скандального фотографа и мирового бренда
Фото: Скриншот

В рекламе осенней коллекции вообще нет одежды и аксессуаров

03.08.18 2124
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Итальянский бренд United Colors of Benetton снова пригласил на работу скандального фотографа Оливьеро Тоскани. И он уже успел полностью раздеть моделей для нового рекламного ролика.

Такая информация появилась на сайте Horizont.

В рекламе осенней коллекции вообще нет одежды и аксессуаров. Фотограф снял только обнимающихся голых мужчин и женщин с необычными чертами лиц и разным цветом кожи. Ролик появился на официальном YouTube канале бренда.

Тоскани работал с этой известной компанией с 1982 по 2001 год. За это время художник создал несколько провокационных снимков: больного СПИДом человека, гомосексуалов, целующихся монахини и священника.



Тоскани говорит, что его новая творческая кампания направлена против этнических конфликтов, войн, расизма, терроризма и других глобальных проблем общества.

То, что его модели обнажены, фотограф объяснил намеком на Франциска Ассизского - католического святого, проповедовавшего крайний аскетизм (в том числе в одежде).

Ранее сестры Кардашьян позировали для бренда Calvin Klein в нижнем белье.

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