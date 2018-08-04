Сервис аренды жилья Airbnb запустил конкурс, победители которого получат возможность переночевать одну ночь в апартаментах на Великой китайской стене.

Об этом сообщил сервис на своей странице в Facebook.

Номер на Великой Китайской стене рассчитан максимум на двоих гостей, в нем есть одна спальня, одна кровать, ванная комната, лампы и минимальный набор мебели.

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Также гостям предоставляется завтрак и предметы первой необходимости (полотенца, простыни, банные принадлежности). При этом в номере отсутствуют привычные блага цивилизации, например, интернет, телевизор, кондиционер и многое другое.

Согласно условиям конкурса, необходимо написать короткий рассказ всего на 550 символов, почему эта волшебная ночь должна достаться именно вам.

Напомним, в Китае заблокировали НВО из-за сравнения Си Цзиньпина с Винни Пухом.