Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

Эксперты CarsWeek назвали лучшие автомобили 2018 года. Лидером рейтинга стал практичный и экономный седан Toyota Corolla.



Об этом пишет The MiceTimes of Asia.



При составлении рейтинга автоспециалисты оценивали машины по целому ряду параметров, среди которых безопасность, надежность, хорошая управляемость и положительные отзывы владельцев.

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Далее в рейтинге идут Audi A4, отмеченная за мощность двигателя и удобство управления, и Toyota Camry, которая выделяется экономичностью и большим числом функций.



А замыкают пятерку лучших автомобилей Subaru Forester (хорошее сочетание цены и надежности) и BMW X3 (новейшие технологии и удобство).

Ранее Фокус писал, что первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в июне впервые с начала 2018 года показали отрицательную динамику к аналогичному месяцу 2017 года, сократившись на 5,4% – до 6,5 тысяч автомобилей.