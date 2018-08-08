Джоли решила через суд добиваться алиментов от Питта

Американская актриса Анджелина Джоли в судебном обращении обвинила Брэда Питта, с которым ведет бракоразводный процесс, в том, что он не выплачивает ей достаточно алиментов на содержание их общих детей. Об этом сообщает телеканал NBC.
"У (Питта − ред.) есть обязанность платить алименты. По состоянию на сегодняшний день, он не заплатил никакой значительной суммы с момента расставания", − говорится в заявлении адвоката Джоли Саманты Блей Деджин.
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В обращении, поданном в высший суд Лос-Анджелеса, не уточняется, на какую сумму рассчитывает кинозвезда. Отмечается, что Джоли хочет добиться судебного распоряжения о выплате алиментов Питтом.
Как отмечает телеканал, источник, близкий к Питту, заявил, что "Брэд выполнил свои обязательства".
Напомним, в конце сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".