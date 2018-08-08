В интернете появилась подборка видео о самых неординарных и странных творческих людях планеты.

Ролик появился на YouTube-канале сообщества Мастерская Настроения.

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За сутки видео набрало почти миллион просмотров. В нем рассказывается о Мигеле Эндаре, который создает картины из миллионов точек. Творец пользуется обычными чернилами. Работает мужчина от 6 до 8 часов в день. За 210 часов он создал портрет своего отца из трех миллионов точек.

Аргентинец Лиандре Гранада пользуется еще более необычными инструментами. Мужчина заливает краску себе в глаза и брызгает ее на холст.



Также в ролике рассказывают о скульпторе и художнике из Китая Ли Хунбо. Он создает свои шедевры, склеивая между собой тысячи листов тончайшей бумаги. Пока к скульптуре никто не притрагивается, невозможно даже догадаться из чего и как она создана.

Ранее сообщалось, что Монмартр во Франции может лишиться художников.