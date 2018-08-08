Учёные рассказали, почему коты любят играть с коробками

Американские учёные выяснили, что домашние коты любят играть с коробками сразу по нескольким причинам.
Об этом сообщает пишет Daily Mail.
Первая причина - биологическая: тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.
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При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные.
Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.
Отметим, ранее Киевский городской совет признал котов частью экосистемы столицы и запретил их бесконтрольный отлов.