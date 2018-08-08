Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Фото Браузер Firefox научился рекомендовать пользователям контент по интересам

Фото Браузер Firefox научился рекомендовать пользователям контент по интересам

<span class="label red">Фото</span> Браузер Firefox научился рекомендовать пользователям контент по интересам
Фото из открытых источников

Актуальные тексты предлагаются на основе истории веб-серфинга

08.08.18 51
000

Компания Mozilla Corporation презентовала новое расширение для своего браузера Firefox, которое может предложить пользователю интересные статьи на основе открытой страницы, а также истории просмотров. Описание расширения под названием Advance опубликовано в блоге компании.

Как поясняет N+1, сейчас большинство сайтов открыто используют файлы cookie. Они позволяют идентифицировать пользователя, чтобы предложить ему интересный и актуальный контент. С точки зрения эффективности рекомендации на основе cookie не всегда отвечают ожиданиям пользователя: сайты нередко предлагают уже прочтенные тексты.

Фото с сайта nplus1.ru

Расширение Advance рекомендует тексты на основе действий пользователя в сети. Например, если пользователь выбирает фильм или ресторан, расширение может предложить ссылки веб-страницы с дополнительной информацией. Результаты работы расширения отображаются в боковой панели Firefox.

Как считают в Mozilla, экспериментальное расширение, которым пока что могут воспользоваться участники программы Test Pilot, позволит пользователям расширить кругозор.

Отметим, ранее Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Франция из-за терактов запретит публичный Wi-Fi и анонимный браузер TorВышло мультиплатформенное Android-приложениеПерелом войны браузеров: обозреватель от Google уступил лидерство
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13632
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10574
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11584
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20551
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12884
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 26327
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13956
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25864
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5777
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14717
  1. Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО 9361 / 10704
  2. Американец выжил после того, как его обезглавили 5982 / 6139
  3. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 4603 / 4923
  4. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 3917 / 7299
  5. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 3460 / 4023
  6. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 3217 / 3533
  7. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 2976 / 3065
  8. Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр 2217 / 2534
  9. Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ 2022 / 2412
  10. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 1703 / 1882
  1. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 23 / 4023
  2. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 16 / 4923
  3. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 7 / 72004
  4. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 6 / 3502
  5. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 6 / 1882
  6. Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время 5 / 1064
  7. Американец выжил после того, как его обезглавили 5 / 6139
  8. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 5 / 7299
  9. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 4 / 4612
  10. В Украине открыли новое месторождение газа 4 / 7588
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.