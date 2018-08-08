Компания Mozilla Corporation презентовала новое расширение для своего браузера Firefox, которое может предложить пользователю интересные статьи на основе открытой страницы, а также истории просмотров. Описание расширения под названием Advance опубликовано в блоге компании.

Как поясняет N+1, сейчас большинство сайтов открыто используют файлы cookie. Они позволяют идентифицировать пользователя, чтобы предложить ему интересный и актуальный контент. С точки зрения эффективности рекомендации на основе cookie не всегда отвечают ожиданиям пользователя: сайты нередко предлагают уже прочтенные тексты.

Фото с сайта nplus1.ru

Расширение Advance рекомендует тексты на основе действий пользователя в сети. Например, если пользователь выбирает фильм или ресторан, расширение может предложить ссылки веб-страницы с дополнительной информацией. Результаты работы расширения отображаются в боковой панели Firefox.



Как считают в Mozilla, экспериментальное расширение, которым пока что могут воспользоваться участники программы Test Pilot, позволит пользователям расширить кругозор.

Отметим, ранее Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности.