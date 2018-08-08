В финал "Мисс Украина" прошла свидетельница убийства Немцова

В финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" прошла свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая.
Об этом сообщает kp.
В анкете девушка пишет, что занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе.
Также она признается, что выиграть конкурс "Мисс Украина Вселенная" - это ее мечта.
Финал "Мисс Украина Вселенная-2018" пройдет в Киеве. Конкурс начнется в 20:00 во вторник, 14 августа.
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Напомним, 27 февраля 2015 года российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы. В это время его сопровождала украинская модель Анна Дурицкая.
Она смогла описать обстоятельства убийства, но не знала, кто его совершил. Сейчас она выступает главной свидетельницей по делу.