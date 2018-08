Дочь американского певца Элвиса Пресли Лиза Мария опубликовала запись баллады Where No One Stands Alone, в которой она спела дуэтом со своим ныне покойным отцом.



Официальное видео на песню появилось на Youtube-канале Пресли, передает 112. ua.





Классическую запись короля рок-н-ролла, сделанную в 1967 году, оцифровали, немного изменив аранжировку и добавив вокальные вставки в исполнении Лизы Марии. В таком виде песня войдет в новый сборник хитов Пресли, релиз которого намечен на 10 августа.



Особенность пластинки в том, что в ее создании участвовали музыканты, которые сотрудничали с Элвисом при жизни.



Отметим, Элвис Пресли неоднократно возглавлял список самых богатых покойных знаменитостей.