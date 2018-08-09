У девушки из одежды были только сумка и туфли

28-летняя австро-американская певица Игги Азалия снялась полностью голой для глянца.



У девушки из одежды были только сумка и туфли ярко-салатового цвета. Во время откровенной фотосессии певица прикрыла интимное место сумочкой.

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Фото: instagram.com/thenewclassic

Грудь Азалия закрывала руками и с помощью компьютерной графики. Откровенные снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/thenewclassic

Кроме того, певица использовала возможность, и в подписи под фото сделала анонс своего очередного альбома Survive The Summer.



Фанаты засыпали Игги комплиментами, расхвалив весьма выдающиеся формы. Также многие поблагодарили ее за творчество, сообщив, что всегда ждут от нее новых музыкальных экспериментов.

Ранее популярная певица Надя Дорофеева обнародовала в соцсети фото, на котором в черных трусиках идет через пешеходный переход в Каннах.