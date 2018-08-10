Украинская певица Настя Каменских, с недавних пор выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новыми снимками в Instagram.
Она опубликовала фото, на котором наслаждается отдыхом в черном раздельном купальнике.
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Артистка сейчас отдыхает в Италии, а снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.
Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонникам новое фото Каменских понравилось. "Очень сексуальная", "Красавица", "Идеальна", "Просто прелесть", - пишут фанаты.
Ранее популярная певица Надя Дорофеева обнародовала в соцсети фото, на котором в черных трусиках идет через пешеходный переход в Каннах.