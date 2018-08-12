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Главная » Стиль жизни » Эминем побил собственный рекорд по скорости читки

Эминем побил собственный рекорд по скорости читки

Официально рекорд еще не подтвержден

12.08.18 311
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Ники Минаж выпустила новый альбом "Queen". Один из его треков — "Majesty" — певица исполнила вместе с британским певцом Labrinth и Эминемом.

Один из читателей издания Genius подсчитал, что в "Majesty" Эминем прочитал 123 слога за 12 секунд, побив таким образом собственный рекорд по скорости читки, установленный в композиции "Rap God" 2013 года.

Genius подтвердило эти расчеты. Издание уточняет, что в "Majesty" Эминем произносил 10,3 слога в секунду, в "Rap God" — 9,6.

При этом, как отмечает Genius, "Rap God" до сих пор принадлежит занесенный в книгу Гиннесса рекорд по количеству слов в песне. Там их 1560.

Напомним, известный рэпер Эминем во время выступления на фестивале в Великобритании в городе Глазго высказал свое отношение к президенту США Дональду Трампу. Музыкант заявил, что терпеть не может политика.

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