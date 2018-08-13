Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро

Сценарист Чарльз Касильо узнал судьбу киносцены с обнаженной артисткой Мэрилин Монро. Об этом сообщает Daily Mail.



Эпизод был снят в 1961 году для фильма "Неприкаянные", но режиссер Джон Хьюстон принял решение вырезать его из картины. Считалось, что пленка была уничтожена.



Касильо взял интервью у сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора, Кертиса Тейлора. Тот заявил, что его отец посчитал кадры ценными и сохранил их. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф.

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Эпизод длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл играют постельную сцену, причем мужчина полностью одет, а женщина скидывает с себя простыню и остается голой. Это был первый раз, когда Монро полностью разделась в кино.



"Неприкаянные" - последний законченный фильм с участием Монро, которая скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет.

Ранее британская кинокомпания Pinewood Studios приступила к съемкам нового фильма о жизни Мэрилин Монро, в котором главную роль исполнит цифровой двойник актрисы.