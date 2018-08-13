Израиль может потерять право проведения "Евровидения-2019"

Израиль может потерять право проводить музыкальный конкурс "Евровидение-2019" из-за того, что государство не гарантировало организаторам денежную поддержку.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Израильская корпорация телерадиовещания "Кан" направила письмо с ультиматумом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором потребовала выделить 12 миллионов евро на проведение соревнования.
Отмечается, что если решение не будет принято до 14 августа, "Евровидение" в Израиле состояться не сможет.
"Это точка невозврата. После этого, если запрошенный депозит не будет передан Европейскому вещательному союзу, будет невозможно изменить ситуацию, и Израиль не будет проводить "Евровидение-2019", - говорится в письме.
Напомним, в 2018 году победителем Евровидения стала израильская певица Нетта.
По результатам голосования национальных жюри первое место в конкурсе занял представитель Австрии Сезар Семпсен. Украине профессиональные жюри отдали последнее - 26-е место.
Победителем зрительского голосования стала Нетта Барзилай от Израиля. Украине зрители отдали 7-е место.
Израиль победил в "Евровидении" в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсах 1978-го, 1979-го и 1998 годов.