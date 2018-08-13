"Как всегда красива", Невероятная фигура", – написали поклонники Сальмы в комментариях к фото

Известная американская актриса Сальма Хайек всегда славилась своими роскошными формами. И недавно в Instagram-аккаунте звезда поделилась с поклонниками откровенными фотографиями, на которых она демонстрирует свою фигуру в бикини.

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"Как всегда красива", Невероятная фигура", "Натуральная красота", "Такой красавице не нужны никакие фильтры", "Невероятная и естественная", "Ты – воплощение натуральной красоты", – написали поклонники Сальмы в комментариях к фото.

Фото: instagram.com/salmahayek

Ранее популярная певица Надя Дорофеева обнародовала в соцсети фото, на котором в черных трусиках идет через пешеходный переход в Каннах.