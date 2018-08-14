Дочке Майкла Джексона сделали операцию без наркоза

Дочь Майкла Джексона, 20-летнюю Пэрис, срочно прооперировали. По ее словам, у нее было удалено с тела гнойное воспаление. Об этом пишет Us Weekly.



Она отметила, что без оперативного вмешательства абсцесс мог привести к ее смерти.



Джексон также призналась, что во время операции отказалась от анастезии. По ее словам, процедура была очень болезненной.

"Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни", - отметила она.



На следующий день после операции девушка уже смогла выступить вместе со своей группой The Soundflower на благотворительном мероприятии.

Отметим, ранее личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей завил о том, что отец поп-короля "химически кастрировал" его в подростковом возрасте.