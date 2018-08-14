Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Наставник мадридского "Реала" Юлен Лопетеги огласил список из 29 игроков, которые готовятся к матчу за Суперкубок УЕФА с "Атлетико", который также представляет испанскую столицу. Готовится к матчу и 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который летом перешел в стан "сливочных" из луганской "Зари", сообщают испанские СМИ.



Так сложилось, что в этом году оспаривать трофей, в котором традиционно победитель Лиги чемпионов экзаменует триумфатора Лиги Европы, будут два клуба-соседа, соперничество которых давно вышло за рамки Мадрида. А сам матч за Суперкубок состоится 15 августа в Таллинне (Эстония), в 22.00 по киевскому времени.

Вот только шансы Лунина сыграть в этом поединке невысокие. Дело в том, что в расположение "Реала" прибыл их звездный новичок – вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который до этого выступал в английском "Челси". Тем самым, он стал уже четвертым вратарем в основной обойме "Реале", примкнув к своим коллегам Кейлору Навасу, Кико Касилье и Андрею Лунину.

Со стопроцентной вероятностью можно предположить, что один из конкурентов опытнейшего Куртуа вскоре покинет Мадрид – его продадут (есть покупатели на Наваса и Касилью) либо отдадут в аренду (эта участь может постичь и нашего Лунина). Но пока что Лопетеги еще выбирает "самое слабое звено" на последнем рубеже. Однако испанские медиа уверены в том, что в матче за Суперкубок в основном составе выйдет Куртуа, и это будет его дебютный поединок в "Реале".

Отметим, ранее вратарь "Зари" Андрей Лунин в "Реале" заменил Луку Зидана - 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.