Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Украинец Лунин попал в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА
Андрей Лунин/Фото: ФК "Реал"

Главный тренер мадридского клуба выбирает лишнего из четырех вратарей

14.08.18 187
000

Наставник мадридского "Реала" Юлен Лопетеги огласил список из 29 игроков, которые готовятся к матчу за Суперкубок УЕФА с "Атлетико", который также представляет испанскую столицу. Готовится к матчу и 19-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который летом перешел в стан "сливочных" из луганской "Зари", сообщают испанские СМИ.

Так сложилось, что в этом году оспаривать трофей, в котором традиционно победитель Лиги чемпионов экзаменует триумфатора Лиги Европы, будут два клуба-соседа, соперничество которых давно вышло за рамки Мадрида. А сам матч за Суперкубок состоится 15 августа в Таллинне (Эстония), в 22.00 по киевскому времени.

Вот только шансы Лунина сыграть в этом поединке невысокие. Дело в том, что в расположение "Реала" прибыл их звездный новичок – вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который до этого выступал в английском "Челси". Тем самым, он стал уже четвертым вратарем в основной обойме "Реале", примкнув к своим коллегам Кейлору Навасу, Кико Касилье и Андрею Лунину.

Со стопроцентной вероятностью можно предположить, что один из конкурентов опытнейшего Куртуа вскоре покинет Мадрид – его продадут (есть покупатели на Наваса и Касилью) либо отдадут в аренду (эта участь может постичь и нашего Лунина). Но пока что Лопетеги еще выбирает "самое слабое звено" на последнем рубеже. Однако испанские медиа уверены в том, что в матче за Суперкубок в основном составе выйдет Куртуа, и это будет его дебютный поединок в "Реале".

Отметим, ранее вратарь "Зари" Андрей Лунин в "Реале" заменил Луку Зидана - 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
14 августа три станции метро в Киеве будут работать по измененному графикуУкраинские футболисты отказались жить в чешском отеле "Москва", - СМИ"Мариуполь" проиграл в Одессе французскому "Бордо"
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16114
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11541
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12428
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21975
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13144
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28746
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15208
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27034
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6402
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15486
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 11923 / 13030
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 3744 / 4701
  3. Ученые выяснили, когда время течет назад 3085 / 4462
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2629 / 7360
  5. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 2431 / 2790
  6. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2312 / 2486
  7. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2273 / 2553
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 1991 / 2277
  9. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1780 / 2008
  10. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 1538 / 1620
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17 / 13030
  2. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1620
  3. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1016
  4. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 6 / 4701
  5. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 6 / 1363
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 5 / 2790
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2277
  8. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 5 / 9336
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 125984
  10. В 22 судах отсутствуют судьи 4 / 491
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.