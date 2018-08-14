Оскароносная голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком. На нем артистка в грациозной позе показывает плоский живот и приоткрывает грудь. Фото Берри опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке актриса - в черных трусиках и белой прозрачной мокрой майке, липнущей к телу.
Фото: instagram.com/halleberry
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Звезда подписала снимок "ленивое воскресенье". Поклонники позитивно отозвались о подтянутых формах 51-летней звезды.
Сегодня, 14 августа, Холли Берри исполняется 52 года. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Умри, но не сейчас", "Женщина-кошка" и, конечно, "Бал монстров", за роль в котором она удостоилась премии "Оскар".
Недавно 51-летняя актриса Сальма Хайек удивила фанатов своими формами в бикини.