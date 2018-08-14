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Главная » Стиль жизни » Фото 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке

Фото 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке

<span class="label red">Фото</span> 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке
Холли Берри/Фото: instagram.com/halleberry

Звезда подписала снимок "ленивое воскресенье"

14.08.18 3675
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Оскароносная голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком. На нем артистка в грациозной позе показывает плоский живот и приоткрывает грудь. Фото Берри опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке актриса - в черных трусиках и белой прозрачной мокрой майке, липнущей к телу.

Фото: instagram.com/halleberry

Звезда подписала снимок "ленивое воскресенье". Поклонники позитивно отозвались о подтянутых формах 51-летней звезды.

Сегодня, 14 августа, Холли Берри исполняется 52 года. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Умри, но не сейчас", "Женщина-кошка" и, конечно, "Бал монстров", за роль в котором она удостоилась премии "Оскар".

Недавно 51-летняя актриса Сальма Хайек удивила фанатов своими формами в бикини.

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