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Главная » Стиль жизни » "Евровидение" все-таки состоится в Израиле: деньги для залога найдены

"Евровидение" все-таки состоится в Израиле: деньги для залога найдены

"Евровидение" все-таки состоится в Израиле: деньги для залога найдены
Фото: Eurovisionworld

Минфин разрешил телерадиокорпорации "Кан" взять кредит для оплаты депозита

14.08.18 69
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Угроза срыва в Израиле международного музыкального конкурса "Евровидение" отменяется. Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания страны "Кан" договорились о выплате 12 млн евро в виде гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС).

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Вся эта сумма должна быть переведена уже сегодня, 14 августа. Именно сегодня вечером истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого залога.

Минфин разрешил телерадиокорпорации "Кан" взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо "Кан" в случае, если корпорация не сможет его вернуть "из-за непредвиденных обстоятельств".

Ранее израильская государственная телерадиокорпорация "Кан" оценила расходы на проведение "Евровидения" в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти $43 млн). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требовала из госбюджета Израиля.

Минфин Израиля не хотел не только оплатить эти расходы, но и выделять 12 млн евро, так как в случае если конкурс все же не состоится, эти деньги возвращены Израилю не будут.

Напомним, в 2018 году победителем Евровидения стала израильская певица Нетта

По результатам голосования национальных жюри первое место в конкурсе занял представитель Австрии Сезар Семпсен. Украине профессиональные жюри отдали последнее - 26-е место.

Победителем зрительского голосования стала Нетта Барзилай от Израиля. Украине зрители отдали 7-е место.

Израиль победил в "Евровидении" в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсах 1978-го, 1979-го и 1998 годов.

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