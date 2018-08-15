В Киеве во вторник, 14 августа, состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2018". 18 красавиц собрались в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, чтобы побороться за заветную корону, а также завоевать право представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2018", передает ТСН.

В итоге победу одержала Карина Жосан из Одессы, второй вице-мисс стала Валерия Рябченко. В тройку также попала Анна Дурицкая из Белой Церкви, которая стала свидетелем убийства оппозиционера из РФ Бориса Немцова.

Карина Жосан/Фото: instagram.com/missukraine_universe

А вот Яна Беляева, которую называют любовницей мужа Ани Лорак, ни одного титула так и не получила. Однако, как утверждают гости мероприятия, зрители во время объявления участниц аплодировали Яне громче других девушек.

Отметим, в прошлом году "Мисс Украина Вселенная-2018" стала 18-летняя киевлянка Яна Красникова.