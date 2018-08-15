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Главная » Стиль жизни » Фото В Испании поступили в продажу летающие автомобили за полмиллиона евро

Фото В Испании поступили в продажу летающие автомобили за полмиллиона евро

<span class="label red">Фото</span> В Испании поступили в продажу летающие автомобили за полмиллиона евро
Модель PAL-V Liberty/Фото с сайта lavanguardia.com

Модель PAL-V Liberty была выставлена в салоне Marbella Supergarage в Марбелье

15.08.18 127
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В Испании поступили в продажу первые летающие автомобили от компании PAL-V, которая в марте 2018 года представила свои новинки на Женевском автосалоне, а теперь вышла с ними на рынок элитарного транспорта.

Модель PAL-V Liberty, представляющая собой гибрид автомобиля и гироплана (автожира), на днях была выставлена в салоне Marbella Supergarage в Марбелье (Малага), который славится продажей эксклюзивных машин.

Фото с сайта lavanguardia.com

Среди громких сделок салона – продажа Ferrari LaFerrari стоимостью 3,7 млн евро и Bugatti Veyron, цена которого приближалась к 2 млн евро, сообщает Noticia.ru.

Отныне в этом салоне доступен для предзаказа и летающий автомобиль серии Pionner Edition. Его можно будет получить уже в начале следующего года. Первая серия включает всего 90 машин стоимостью 500 тысяч евро каждая. Позже PAL-V хочет выпустить более доступную версию Sport Edition по цене всего 299 тысяч евро, сообщает La Vanguardia.

Фото: twitter.com/itvlahoya

Летающий автомобиль вмещает двоих человек. Он оборудован тремя двигателями: одним для передвижения по земле, и двумя для полетов. В воздухе аппарат способен работать в режиме автопилота. Машина к моменту продажи получит все необходимые европейские сертификаты для эксплуатации в качестве как наземного транспортного средства, так и летательного аппарата.

Чтобы взлететь машине нужно около 10 минут. Для взлета ей нужна только взлетная площадка - средство передвижения взлетает вертикально и не нуждается в разгоне.

Однако для управления этим транспортным средством водителю необходимо иметь не только водительское удостоверение, но и лицензию пилота вертолета.

Максимальная высота полета PAL-V Liberty - 3500 м, скорость в воздухе - 180 км/ч, скорость на земле - 100 км/ч. Объем топливного бака - 100 л. Этого хватает, чтобы проехать по земле в автономном режиме до 1300 км, а запас лета на этом объеме топлива - 500 км.

Ранее сообщалось, что Германия готова испытать летающие такси Airbus и Audi.

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