23-летняя модель Деми Роуз на фотосессии позировала в слитном черном купальнике с крайне откровенным вырезом. Фотографии девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/demirosemawbyarmy
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Для фотосессии модель выбрала слитный купальник черного цвета с V-образным глубоким вырезом, открывающем половину груди.
Трусики в костюме выполнены в форме глубокого бикини.
Фото: instagram.com/demirosemawbyarmy
Дополнила откровенный образ Роуз платьем-сеточкой и прической с объемными косами.
Недавно 51-летняя актриса Сальма Хайек удивила фанатов своими формами в бикини.