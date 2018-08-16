Португальский тренер возглавил львовские "Карпаты"

Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) объявили о назначении новым главным тренером команды португальского специалиста Жозе Мораиша. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Жозе Мораишу 53 года. Тренерскую карьеру начал в 1999 году в молодежной системе "Бенфики". В 2009 его пригласили в тренерский штаб Жозе Моуринью "Интера". Вместе с ним Мораиш поработал в "Реале" и "Челси". Уезжал из Лондона на один год в Саудовскую Аравию, чтобы вместе с "Аль-Шабабом" выиграть Суперкубок страны.
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В 2016 году возглавил "Антальяспор". Через год перебрался в АЕК, после чего поработал в английском "Бернли".
Олег Бойчишин, который начинал сезон с "Карпатами", прекратил сотрудничество с клубом. В руководстве команды надеются, что специалист займет другую должность в "Карпатах".
Добавим, что "Карпаты" в чемпионате Украины занимают восьмое место с 4 очками.
Отметим, ранее главным тренером львовского клуба был Валерий Яремченко.