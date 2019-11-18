Зеленский, Ким Чен Ын и Киану Ривз: журнал Time предлагает читателям выбрать человека года
2019-11-18 17:28:29
На сайте издания открыто голосование
Журнал Time ежегодно представляет номер, посвященный людям года и в этом году продолжает традицию. Список кандидатов составлен редакцией. Проголосовать можно на сайте, пройдя несложную процедуру регистрации.
Среди кандидатов на звание человека года 2019 – сирийские курды, мигранты, протестующие в Гонконге. А также - футболист Мохаммед Салах, писательница Маргарет Этвуд, экоактивистка Грета Тунберг, актер Киану Ривз, певицы Тэйлор Свифт и Дженнифер Лопес.
Президентов тоже представлено немало – можно проголосовать "за" или "против" президента Турции Реджепа Эрдогана, президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Участники голосования могут поставить "лайк" или "дизлайк" под фотографией каждого кандидата – в зависимости от того, согласны ли они, что этого человека можно назвать человеком 2019 года.
Пока что самое большое количество "лайков" у протестующих в Гонконге.
Как ранее писал Фокус:
- В понедельник, 18 ноября, в Гонконге около 100 протестующих попытались покинуть здание Политехнического университета, где прошлой ночью произошли ожесточенные столкновения с полицией. Воскресную ночь демонстранты провели в попытках помешать полиции попасть внутрь Гонконгского политехнического университета. В жестоких столкновениях активисты бросали в зажигательные смеси в правоохранителей, а те отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.
- Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.