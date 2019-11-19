Королева стиля: Меган Маркл потеснила Кайли Дженнер с позиции самой влиятельной модницы в мире

А Кейт Миддлтон вообще не вошла в первую десятку

Меган Маркл названа самым влиятельной модницей 2019 года. Герцогиня Сассекская обошла Кайли Дженнер, которая в прошлом году заняла первой место и Кейт Миддлтон, которая вообще не вошла в первую десятку модниц и модников, заняв 11 место. Об этом пишет Daily Mail.

Список был составлен по данным модной платформы Lyst. В течение года там анализировались тенденции этого года и оказалось, что поиск вещей в которых 38-летняя герцогиня Сассекская появлялась на людях, вырос на 216 процентов за этот год. Пользователи искали марки, которые она предпочитала и те, которые были похожи. Также собирались данные по соцсетям, СМИ и продажам.

В прошлом году Меган Маркл занимала третье место в списке модниц, а на первом месте была самая богатая представительница клана Кардашьян – Кайли Дженнер, теперь Кайли спустилась на седьмое место, а ее сестра Ким Кардашьян вообще выбыла из первой десятки, как и герцогиня Кембриджская.

А места в первой десятке распределились следующим образом:

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская неуклонно набирает популярность, не смотря на разногласия с королевским семейством. И ее простой и элегантный стиль находит все больше поклонниц.

Тимоти Шаламе

Каждый раз, появляясь на публике, 23-летний актер становится объектом пристального внимания модных критиков и пока они называют одним из самых стильных одетых мужчин в мире.

Зендая

23-летняя актриса появлялась на Met Gala в образе Золушки, Жанны д'Арк и не изменяет элегантному стилю. Для публичных появлений она выбирает наряды только самых известных дизайнеров – от Веры Вонг до Tommy Hilfiger.

Билли Айлиш

Певица-хулиганка продолжает собирать награды. И, как показывает данный список, популярны не только ее песни, но и «уличный» стиль в одежде.

Карди Би

Хип-хоп исполнительница и бывшая стриптизерша появляется на людях в винтажном платье от Mugler, классических костюмах, а иногда и практически без одежды и не боится экспериментов.

Lisa, Blackpink

Звезда K-Pop набирает популярность не только в Южной Корее, но и по всему миру. 27 миллионов подписчиков в Instagram тому подтверждение.

Кайли Дженнер

Самая юная миллиардерша в мире сдает позиции и с первого места, которое она занимала в прошлом году, спускается на седьмое.

Lizzo

Американская певица, рэперша и актриса из Детройта выступает за бодипозитив и воспевает его в своих песнях.

Гарри Стайлс

Бывший участник группы One Direction строит собственную карьеру, отказался от роли диснеевского принца и предпочитает бархатные костюмы с жабо – смело и стильно.

Билли Портер

Актер произвел фурор, появившись на церемонии премии "Оскар" в бархатном платье с кринолином. Это было смело, неожиданно и круто, за что его и отметили почетным 10 местом.

Все фото из открытых источников.

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