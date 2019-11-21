Принц в опале: сын Елизаветы ІІ отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи

Причина – скандал вокруг связей принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном

Скандал вокруг связей принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном перешел на новый уровень. Герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи – пока на время расследования, сказано в официальном сообщении пресс-службы Его Высочества, пишет Daily Mail.

Также принца лишают содержания в размере 249 тысяч фунтов и вызывают во дворец на серьезный разговор с родителями.

Принц, носящий титул герцога Йоркского, уже заявил о своей готовности помочь следователям выяснить все обстоятельства, касающиеся Джеффри Эпштейна. Напомним, американского финансиста власти США обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в ожидании суда, летом 2019 года.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн в Нью-Йорке/принц Эндрю и Вирджиния Робертс, утверждающая, что спала с принцем, когда ей было 17 лет

"Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей в обозримом будущем, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему безоговорочно сожалению о плохо обдуманном мной решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном", - говорится в заявлении принца.

Также развитию скандала способствовало интервью принца, которое он дал BBC. Принц Эндрю рассказал о своей дружбе с Эпштейном. В то же время, он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от американского миллиардера. Но ситуацию его 45-минутное интервью с журналисткой Эмили Мэйтлис ситуацию не спасло, его даже называют "полной пиар-катастрофой".

Фото: ВВС

В частности, принц рассказывал, что не позволял себя фривольно обнимать дам на публике, соблюдая все формальности, но в Сети тут же появились архивные фото, запечатлевшие, как игривый принц отдыхает с полуобнаженными дамами на яхте и обнимается с моделями.

Принц Эндрю на яхте/Фото: Daily Mail

Принц Эндрю и Хайди Клум/Фото: Daily Mail

Интересно, но инсайдеры во дворце рассказали, что королева была в курсе того, что принц будет откровенничать с прессой, но не одобряла эту идею.

Дочери принца – принцессы Евгения и Беатрис никак не комментируют скандал с отцом. А организации, патроном которых является принц, вынуждены искать себе новых покровителей.

Сара Фергюсон, принц Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения/Фото: Royal Family

Как ранее писал Фокус:

В 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции. Расследование велось в 2002-2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненному срока, который мог назначить суд.