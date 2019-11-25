"Илон Туск" спешит на помощь: Маск озвучил персонажа в мультсериале "Рик и Морти" (Видео)

Гендиректор Tesla озвучил самого себя в четвертом сезоне мультсериала

В создании одной из серий четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" принял участие гендиректор Tesla Илон Маск. Об этом сообщает IGN.

Маска пригласили озвучить персонажа по имени "Илон Туск" (англ. – бивень). По сюжету, персонаж помогает Рику и Морти создать робота. В новой серии персонаж Маска является альтернативной версией самого изобретателя, но из параллельной вселенной, где у него есть компания Tuskla и бивни.

Также была раскрыта и недавняя загадка, когда Маск ранее в 2019 году сменил свое имя в профиле Twitter на "Илон Туск". Тогда некоторые предполагали, что Маск решил посмеяться над сделкой с миллиардером Уорреном Баффетом или намекал на открытие нового завода за рубежом.

Вместо этого, Маск анонсировал свое участие в популярном мультсериале.

"Рик и Морти" является американским мультсериалом, в котором рассказывается про ученого Рика Санчеза и его внука Морти. Санчез путешествует по иным мирам, попадая в разнообразные приключения. В ноябре 2019 года начался показ четвертого сезона сериала.

Как ранее сообщал Фокус: