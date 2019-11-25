"Илон Туск" спешит на помощь: Маск озвучил персонажа в мультсериале "Рик и Морти" (Видео)
2019-11-25 17:05:00
Гендиректор Tesla озвучил самого себя в четвертом сезоне мультсериала
В создании одной из серий четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" принял участие гендиректор Tesla Илон Маск. Об этом сообщает IGN.
Маска пригласили озвучить персонажа по имени "Илон Туск" (англ. – бивень). По сюжету, персонаж помогает Рику и Морти создать робота. В новой серии персонаж Маска является альтернативной версией самого изобретателя, но из параллельной вселенной, где у него есть компания Tuskla и бивни.
Также была раскрыта и недавняя загадка, когда Маск ранее в 2019 году сменил свое имя в профиле Twitter на "Илон Туск". Тогда некоторые предполагали, что Маск решил посмеяться над сделкой с миллиардером Уорреном Баффетом или намекал на открытие нового завода за рубежом.
Вместо этого, Маск анонсировал свое участие в популярном мультсериале.
"Рик и Морти" является американским мультсериалом, в котором рассказывается про ученого Рика Санчеза и его внука Морти. Санчез путешествует по иным мирам, попадая в разнообразные приключения. В ноябре 2019 года начался показ четвертого сезона сериала.
Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Базовая версия будет стоит почти 40 тысяч долларов.
- И за 48 часов получил уже 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.