Недоступен для публики: токийский суши-бар убрали из гида Мишлен, потому что туда невозможно попасть

Желающие отобедать в ресторане должны подавать заявку за несколько лет

Обладатель трех мишленовских звезд, токийский суши-ресторан Sukiyabashi Jiro, исключили из рейтинга 2020 года, сообщает Hypebeast.

Представители компании Michelin объяснили журналистам, что такое решение было принято, потому что обычным посетителям практически невозможно попасть в ресторан.

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"Нам стало известно, что ресторан не принимает резервирование от обычной публики, что противоречит нашим правилам. Michelin рекомендует только те рестораны, в которых может пообедать каждый", — сказано в заявлении гида.

Sukiyabashi Jiro расположен в торговом квартале Токио, вмещает всего 10 посетителей. Но попасть туда практически невозможно, счастливчики признаются, что им приходилось резервировать место за два года. В среднем, отужинать в заведении стоит 300 долларов. Здесь подают только традиционные суши, причем, повара готовят их лицом к лицу к посетителю. Столиков здесь нет, только место за стойкой.

Фото: Sukiyabashi Jiro

Sukiyabashi Jiro и его основатель шеф-повар Джиро Оно обрели мировую известность после выхода в 2011 году фильма "Мечты Джиро о суши" о первом в мире суши-ресторане с тремя мишленовскими звездами. В заведении обедали Барак Обама, Хью Джекман и другие знаменитости. Оно исполнилось 94 года, и он все также готовит для посетителей, а также сам ездит на рынок за свежей рыбой.

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