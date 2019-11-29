Анна Винтур против: главный редактор американского Vogue призвала не покупать "одноразовую" одежду
Винтур высказалась против "мимолетной моды" и "одноразовой" одежды
Главный редактор американского издания Vogue в "черную пятницу" задумалась об экологии и расточительности и призвала любителей моды ценить свою одежду и, если возможно, передавать ее по наследству. Об этом пишет Daily Mail.
Винтур считает, что покупать стоит экологичную и долговечную одежду и ни в коем случае не избавляться от нее, едва надев.
"Мы говорим с нашей аудиторией и с нашими читателями о том, что следует бережней относится к нарядам хранить их и надевать снова и снова", - заявила главный редактор в интервью.Важно
Фото: Daily Mail
По ее мнению, лучше купить несколько вневременных вещей, которые прослужат долго, нежели то, что скоро отправится в мусорный бак. Винтур уверена, что эпоха расточительности скоро закончится, особенно, если учесть царящие в мире настроения.
Как ранее писал Фокус:
- Главный редактор американского Vogue открыто заявила, что не стоит ждать появления первой леди США Мелании Трамп в этом модном издании.
- Комитет по устойчивому развитию парламента Франции поддержал поправку к закону об отходах, которая запрещает рекламные кампании, посвященные "Черной пятнице". Свою инициативу парламентарии объясняют тем, что такая реклама провоцирует чрезмерное потребление, а распродажи в этот день имеют "катастрофические экологические показатели".