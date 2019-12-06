"Верните анаконду": Instagram удалил "непристойное" фото певца Джейсона Деруло
2019-12-06 14:25:49
Исполнитель возмутился и потребовал фото вернуть
Американский певец, музыкант и танцор Джейсон Деруло оказался в центре пикантного скандала. Он опубликовал в Instagram кадр из новой фотосессии с Бали, на котором он позирует в темных плавках. И соцсеть посчитала, что кадр слишком непристойный. И удалила его. Об этом пишет Refinery29.
Снимок, само собой, получился довольно пикантным, но не непристойным. Он набрал более 300 тысяч лайков. Один из фолловеров даже в шутку спросил, какое животное Деруло прячет в плавках, на что тот ответил: "Анаконду". "Питомец", судя по всему, смутил модераторов соцсети. Спустя пару часов снимок исчез — он был удален из-за излишней откровенности.
Фото: Instagram jasonderulo
Джейсон возмутился, назвал поступок "дискриминацией" и потребовал "вернуть анаконду" обратно #bringbackAnaconda.
Многие считают, что справедливость восторжествовала: ведь если девушкам запрещают выставлять фото, на которых видны соски, а мужчины могут это делать, то обратная ситуация должна сложиться вокруг фотографий в нижнем белье.
Пока неизвестно, вернутся ли снимок Джейсона в соцсети, но скоро на него можно будет полюбоваться в мюзикле "Кошки", где он исполнил одну из ролей.
Как ранее писал Фокус:
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