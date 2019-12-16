Скандал на улице миллиардеров: дочь бывшего владельца "Формулы-1" ограбили на 50 миллионов фунтов
2019-12-16 11:02:01
За несколько часов до ограбления Тамара Экклстоун отправилась с семьей на каникулы
"Ограбление века" случилось в Лондоне. Там на 50 миллионов фунтов стерлингов ограбили Тамару Экклстоун, дочь 89-летнего миллиардера Берни Экклстоуна, бывшего владельца "Форумулы-1". Неизвестные воры проникли в ее особняк и украли коллекцию драгоценностей. Об этом пишет Telegraph.
За несколько часов до ограбления Тамара, ее муж, брокер Джей Ратленд и дочь София отправились на каникулы в Лапландию.
Тамара с супругом
Тамара с дочерью Софией
Воры проникли в особняк на престижнейшей лондонской улице Kensington Palace Gardens через задний двор и пролезли в окно. Они вскрыли сейфы в гардеробных, прошлись по всему дому и украли, среди прочего, бриллиантовый комплект от Cartie за 80 тысяч фунтов, который Тамаре подарил на свадьбу любящий отец и "очень особенные серьги", как сообщила прессе сама Тамара. Ограбление заняло не более часа.
Берни ведет дочь к алтарю
Интересно, но улица, на которой находится 57-комнатный особняк Экклстоунов, круглосуточно охраняется, любой автомобиль проверяется, и там постоянно курсируют патрули. Кроме Тамары там проживают Роман Абрамович и султан Брунея во время своих визитов в Лондон. Но, тем ни менее, грабителям удалось проникнуть в особняк беспрепятственно и выйти оттуда незамеченными. Пока только известно, что их было трое, других подробностей в полиции не сообщают.
Берни Экклстоун и Тамара Экклстоун/все фото: Instagram tamaraecclestoneofficial
Это не первый раз, когда грабят семейство Экклстоунов. В 2010 году драгоценностей на 200 тысяч фунтов лишился сам Берни.
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