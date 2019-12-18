Как в "Один дома". Маколей Калкин совместно с популярным блогером сделал бомбу из глиттера

Вместо драгоценных вещей воры получают дозу вонючего спрея

Бывший дизайнер NASA и популярный YouTube блогер, Марк Робер создал новую версию своей известной бомбы из глиттера. Но в этот раз ему помог специалист по борьбе с ворами – Маколей Калкин. Ролик был опубликован на YouTube канале Робера.

Первая версия бомбы выглядела словно Apple HomePod, однако на деле она выстреливала блестками и издавала неприятный запах. Также внутри самой посылки были установлены камеры, которые фиксировали реакцию воров.

По похожему принципу совместно со звездой "Один дома" была сконструирована улучшенная версия бомбы.

Внутри коробки находятся четыре телефона, которые будут снимать происходящее, вращающаяся чаша с глиттером и самораспыляющийся вонючий спрей. Формула спрея была улучшена, поэтому запах стал более едкий. Блестки, которые использовали в этой ловушке – биоразлагаемые, чтобы не вредить природе.

По словам Робера, безобидное кармическое правосудие никогда не выглядело так красиво.

За два дня видео набрало более 18 миллионов просмотров.

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