Торт, букет из роз и роскошное платье: Зои Кравиц наконец показала фотографии со свадьбы

Коллеги актрисы по сериалу "Большая маленькая ложь" также присутствовали на церемонии

Актриса Зои Кравиц наконец выбрала момент, чтобы показать фотографии со своей свадьбы, которая произошла еще 29 июня 2019 года. Все снимки она опубликовала в своем Instagram.

31-летняя дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне вышла замуж за американского актера Карла Глусмана. Свадьба прошла в парижском доме ее отца. До момента, когда актриса сама решила показать фото – были доступны только снимки, сделанные папарацци у входа в дом Ленни Кравица, а что происходило потом – оставалось тайной.

На снимках есть все важные эпизоды церемонии: первый поцелуй с мужем, свадебный торт, совместные фото с коллегами по сериалу "Большая маленькая ложь", снимки с гостями и даже свадебная трапеза.

Все фото: zoeisabellakravitz

Для церемонии Зои выбрала простое, но элегантное платье с заниженной талией и пышной юбкой. Волосы она украсила обручем с бантиком, а в руках держала букет из роз.

Как ранее писал Фокус:

Успеть перед Рождеством: актриса Хилари Дафф тайно вышла замуж. Свадьбу сыграли прямо на заднем дворе их особняка в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, церемония была очень скромной — влюбленные пригласили на торжество только самых близких друзей и родных.