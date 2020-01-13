В сети появилось видео на котором принц Гарри договаривается о работе для Меган Маркл в Disney
2020-01-13 18:00:27
Герцог и герцогиня Сессекские планировали сложить королевские полномочия еще летом
Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от королевских полномочий еще летом 2019 года. Об этом свидетельствует видео, появившееся в сети, на котором герцог Сассекский договаривается с генеральным директором Disney Робертом Айгером о работе для своей супруги. На видео, которое опубликовало издание TMZ, Гарри предлагает Айгеру участие Меган Маркл в озвучивании мультфильмов.
"Вы знаете, что она прекрасно меняет голос? Вы выглядите удивленным, но она действительно заинтересована в этом", – сказал принц.
Напомним, что ранее герцогиня Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney, и будет озвучивать персонажей мультфильмов. Вырученные средства Маркл собирается направлять на благотворительность. В частности, деньги будут перечисляться организации "Слоны без границ", которая занимается защитой этих животных от браконьеров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.
- После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.