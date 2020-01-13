Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Хоакин Феникс стали триумфаторами премии Critics' Choice Awards
2020-01-13 18:42:32
Лучшим фильмом был назван "Однажды в Голливуде"
В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная премия "Выбор критиков" (Critics’ Choice Awards). Как и на предшествующем "Золотом глобусе" среди фаворитов оказались ленты "Однажды в Голливуде", "Паразиты" и "Джокер". Что касается телевидения, то "Наследники" и "Дрянь" получили главные призы в своих категориях. Об этом сообщает издание Entertaiment.
Это уже 25-я церемония вручения. Награды Ассоциация кинокритиков вещательных компаний присуждает лучшим в индустрии кино и телевидения. Лучшим фильмом стал "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Премию, как лучший актер забрал Хоакин Феникс за "Джокера", лучшей актрисой стала Рене Зельвегер за роль в "Джуди". Брэд Питт забрал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в "Однажды в Голливуде", за лучшую женскую – Лора Дерн ("История брака").
Зендая
Энн Хэтэуэй
Лора Дерн
Лучшими режиссерами стали: Пон Джун-хо, ("Паразиты") и Сэм Мендес ("1917"). Лучшей комедией стала "Мое имя – Долмайт", этот же фильм получил приз за лучшие костюмы.
Рене Зельвегер
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эндрю Скотт ("Дрянь")
Эдди Мерфи
Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")
Лучшим комедийным сериалом стала "Дрянь", лучшим анимационным фильмом - "История игрушек 4". Лучшим боевиком – "Мстители: Завершение", а лучшим научно-фантастический фильмом или фильмом ужасов – "Мы".
Билли Портер
Но главным событием красной дорожки стало появление экстравагантного актера Билли Портера. Звезда сериала "Поза" пришел в мятного цвета комбинезоне Hogan McLaughlin с геометрическим лифом и ультра-широкими штанинами, а на руках, грудь и плечи актера покрывали изображения разноцветных бабочек.
Как ранее писал Фокус:
- На церемонию награждения "Золотой глобус" звезды приходят за статуэтками лауреатов, однако это еще и шанс блеснуть шикарными нарядами перед объективами папарацци. Модные издания продолжают изучать наряды и аксессуары, которые селебрити выбрали для своего светского выхода в начале 2020 года.
- В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Были вручены награды в категориях полнометражных фильмов и сериалов. Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917".