Скандал при дворе: британские принцы Гарри и Уильям опровергли слухи о своей вражде

Новости о разладе в королевской семье уже вторую неделю занимают первые полосы таблоидов

Хоть решение принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи вызвало бурную реакцию, информация все-таки появляется дозировано. И СМИ чаще всего ссылаются на неких инсайдеров, которые немного проясняют ситуацию при дворе. Так, The Times недавно сообщила, что 35-летний принц Гарри и его супруга постоянно подвергались "запугиваниям" со стороны принца Уильяма и его семьи. Слухи о вражде двух братьев ходили давно, так звучала вполне информация правдоподобно.

Но принцы опровергли эту новость. "В британской газете появилась лживая информация, в которой говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно озабочены проблемами психического здоровья, подобные подстрекательства кажутся оскорбительными и вредоносными", - сказано в заявлении от имени Гарри и Уильяма, которое опубликовал BBC.

Роберт Хардман, королевский биограф, уже заявил, что совместное заявление принцев "показывает глубину связи между ними", демонстрирует желание избежать открытой конфронтации.

Дворец Сандрингем

Библиотека, где королевская семья обсуждала дальнейшее развитие ситуации

Принцы Чарльз и Уильям покидают Сандрингем. Все, кто присутствовал на встрече, разъехались в разные стороны

Также принцы Гарри и Уильям, их отец Чарльз, а также королева Елизавета II собирались на семейный совет в Сандрингеме. Известно, что принц Чарльз не будет поддерживать младшего сына финансово и планируется некий переходный период, когда решаться вопросы виз, налогов и безопасности герцогов Сассекских. Меган сейчас в Канаде и к беседе не присоединилась, - в Сандрингеме посчитали, что это необязательно.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от королевских полномочий еще летом 2019 года. Об этом свидетельствует видео, появившееся в сети, на котором герцог Сассекский договаривается с генеральным директором Disney Робертом Айгером о работе для своей супруги.